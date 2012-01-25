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الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 281.546 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تسجيل 3.591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

‎وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تسجيل 3.591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

‎وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:59 PM

الإمارات تسجل 3.591 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 281.546 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تسجيل 3.591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

‎وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

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