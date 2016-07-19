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ترامب: واشنطن مستعدّة للرد على أي استفزازات إيرانية

بعد تأكيده إسقاط طائرة مسيّرة

أكَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس.

وقال في تصريح من البيت الأبيض: "ما من شك أننا أسقطناها، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى".

من جانب آخر أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، أنه لا شك في أن الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة كانت طائرة من دون طيار إيرانية.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز؛ إثر تحليقها على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية، وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: واشنطن مستعدّة للرد على أي استفزازات إيرانية
سبق

أكَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس.

وقال في تصريح من البيت الأبيض: "ما من شك أننا أسقطناها، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى".

من جانب آخر أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، أنه لا شك في أن الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة كانت طائرة من دون طيار إيرانية.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز؛ إثر تحليقها على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية، وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
10:17 PM

ترامب: واشنطن مستعدّة للرد على أي استفزازات إيرانية

بعد تأكيده إسقاط طائرة مسيّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة واثقة من أن قواتها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس.

وقال في تصريح من البيت الأبيض: "ما من شك أننا أسقطناها، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات إيرانية أخرى".

من جانب آخر أكد مستشار الأمن القومي جون بولتون، أنه لا شك في أن الطائرة التي أسقطتها الولايات المتحدة كانت طائرة من دون طيار إيرانية.

وكان ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "يو إس إس بوكسر" أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز؛ إثر تحليقها على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية، وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".

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