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"غوتيريس" يستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة

دعا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية.

وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.

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"غوتيريس" يستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة
سبق

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية.

وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:21 PM

"غوتيريس" يستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة

دعا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية.

وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.

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