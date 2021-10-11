ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.

وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24".

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية.

"غوتيريس" يستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-11 استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية. وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24". وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 09:21 PM

"غوتيريس" يستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة دعا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها





A A A





0 مشاركة

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين)، عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية.

وقال "غوتيريس": "إن رؤية عدم وفاء طالبان بالوعود، التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ودعا الأمين العام إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيار اقتصادها.