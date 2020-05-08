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شاهد .. "سبق" ترصد الجهود الأمنية والصحية المبذولة بالداير

تنفيذ قرار منع الدخول والخروج وتطبيق العقوبات على المخالفين

رصدت عدسة "سبق" اليوم جهود رجال الأمن والصحة في مداخل محافظة الداير بمنطقة جازان، والتي يطبق فيها قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج منها وإليها.

وينفّذ رجال الأمن قرار منع الدخول والخروج بتطبيق العقوبات على المخالفين، وإعادة من يريد الدخول بدون تصريح، مع إيقاع العقوبة عليه، فيما يسهل رجال الأمن مهمة دخول شاحنات التموين والغذاء، وأيضًا الفئات المستثناة مع ضرورة إبراز (تصريح) للدخول إلى المحافظة.

فيما تتواجد الفرق الطبية لإجراء الفحص الطبي الوقائي على من يدخل إلى المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة -لا سمح الله - ويتم عزلها مباشرة.

وكانت محافظة الداير بني مالك قد سجلت أمس أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وصدرت توجيهات سابقة من وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج من المحافظة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "سبق" ترصد الجهود الأمنية والصحية المبذولة بالداير
سبق

رصدت عدسة "سبق" اليوم جهود رجال الأمن والصحة في مداخل محافظة الداير بمنطقة جازان، والتي يطبق فيها قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج منها وإليها.

وينفّذ رجال الأمن قرار منع الدخول والخروج بتطبيق العقوبات على المخالفين، وإعادة من يريد الدخول بدون تصريح، مع إيقاع العقوبة عليه، فيما يسهل رجال الأمن مهمة دخول شاحنات التموين والغذاء، وأيضًا الفئات المستثناة مع ضرورة إبراز (تصريح) للدخول إلى المحافظة.

فيما تتواجد الفرق الطبية لإجراء الفحص الطبي الوقائي على من يدخل إلى المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة -لا سمح الله - ويتم عزلها مباشرة.

وكانت محافظة الداير بني مالك قد سجلت أمس أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وصدرت توجيهات سابقة من وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج من المحافظة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
09:04 PM

شاهد .. "سبق" ترصد الجهود الأمنية والصحية المبذولة بالداير

تنفيذ قرار منع الدخول والخروج وتطبيق العقوبات على المخالفين

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
2,175

رصدت عدسة "سبق" اليوم جهود رجال الأمن والصحة في مداخل محافظة الداير بمنطقة جازان، والتي يطبق فيها قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج منها وإليها.

وينفّذ رجال الأمن قرار منع الدخول والخروج بتطبيق العقوبات على المخالفين، وإعادة من يريد الدخول بدون تصريح، مع إيقاع العقوبة عليه، فيما يسهل رجال الأمن مهمة دخول شاحنات التموين والغذاء، وأيضًا الفئات المستثناة مع ضرورة إبراز (تصريح) للدخول إلى المحافظة.

فيما تتواجد الفرق الطبية لإجراء الفحص الطبي الوقائي على من يدخل إلى المحافظة، بهدف الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة -لا سمح الله - ويتم عزلها مباشرة.

وكانت محافظة الداير بني مالك قد سجلت أمس أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، وصدرت توجيهات سابقة من وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج من المحافظة.

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