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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10913 نقطة

بتداولات بلغت 15 مليار ريال لأكثر من 426 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.09 نقطة ليقفل عند مستوى 10913.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 426 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 602 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، وصناعة الورق، وشاكر، والأبحاث والإعلام، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، والحمادي، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و5.71%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، والإنماء، والخليج للتدريب، وذيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وذيب، وشاكر، والخليج للتدريب، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10913 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.09 نقطة ليقفل عند مستوى 10913.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 426 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 602 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، وصناعة الورق، وشاكر، والأبحاث والإعلام، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، والحمادي، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و5.71%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، والإنماء، والخليج للتدريب، وذيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وذيب، وشاكر، والخليج للتدريب، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10913 نقطة

بتداولات بلغت 15 مليار ريال لأكثر من 426 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 16.09 نقطة ليقفل عند مستوى 10913.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 426 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 602 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، وصناعة الورق، وشاكر، والأبحاث والإعلام، وصدق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، والحمادي، والشرقية للتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و5.71%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشاكر، والإنماء، والخليج للتدريب، وذيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وذيب، وشاكر، والخليج للتدريب، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 193.99 نقطة ليقفل عند مستوى 22950.71 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1241 صفقة.

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