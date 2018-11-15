"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا لمكة وتحذيرًا للشرقية: أمطار غزيرة وسيول

تشمل الليث وغميقة والخفجي والنعيرية.. وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس

أصدر الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، وتحذيرًا للمنطقة الشرقية، من أمطار غزيرة وجريان سيول متوقعة خلال الساعات القادمة.

ووصف التنبيه الحالة بالمنطقة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصطحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة الليث وغميقة والمجيرمة والغالة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الخامسة بعد فجر الخميس.

وأصدرت "الأرصاد" تحذيرًا للمنطقة الشرقية باستمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، تؤدي إلى جريان سيول، وتشمل الخفجي والنعيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ22.30 مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ1.30 من صباح الخميس.



