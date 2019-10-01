النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نايف الراجحي الاستثمارية" و"جونز ذا غروسر" تُوَقّعان امتيازًا تجاريًّا حصريًّا للمملكة

لتنويع الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد بالسعودية

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع امتياز تجاري (فرانشايز) في المملكة العربية السعودية مع جونز ذا غروسر (Jones the Grocer)، العلامة التجارية الأسترالية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والحائزة على العديد من جوائز الجودة، من خلال صفقة تطوير مَتاجر متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: "يُسعدنا أن نتشارك مع جونز ذا غروسر، العلامة التجارية الرائدة؛ وذلك لتنويع استثماراتنا في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة من أن جونز ذا غروسر سيصبح وجهة لطالبي التمييز والباحثين عن تجربة فريدة؛ وذلك بسبب الطلب المستمر على المطاعم ذات الجودة العالية في المملكة العربية السعودية".

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة جونز ذا غروسر، يونيب صديقي إلى الاتفاقية بقوله: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ افتتاح أول متجر لنا في سيدني بأستراليا قبل اثني وعشرين عامًا، وافتتاحنا الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي في عام 2009، ونشعر بسعادة غامرة للعمل مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، ونتطلع سويًّا لبناء متاجر ناجحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة القادمة".

وأشار "صديقي" إلى أنه سيتم افتتاح أول متجر رئيسي لجونز ذا غروسر في البلازا في الطابق الأرضي لبرج فيرمونت رملة الفندقي في الرياض، الذي صمّمته الشركة المعمارية العالمية الشهيرة نيكين سيكي، كما سيحتوي هذا الفرع على أقسام متعددة منها: (بيع التجزئة الفاخر، ركن اللحوم الباردة الحلال، مخبز وقسم للمعجنات والمأكولات الجاهزة، وغرفة جونز ذا غروسر المميزة للأجبان الفاخرة والتي تعتبر من أبرز ما يميز العلامة التجارية) وستقدم تجربة فريدة ومَعلمًا بارزًا على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.

وتابع: بالإضافة إلى الفروع الرئيسية لجونز ذا غروسر، تشتمل خطة التوسع في المملكة على العلامة الناجحة جونز ذا غروسرإكسبريس، النسخة المصغرة الناجحة المرتكزة على بيع التجزئة السريع في الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نايف الراجحي الاستثمارية" و"جونز ذا غروسر" تُوَقّعان امتيازًا تجاريًّا حصريًّا للمملكة
سبق

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع امتياز تجاري (فرانشايز) في المملكة العربية السعودية مع جونز ذا غروسر (Jones the Grocer)، العلامة التجارية الأسترالية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والحائزة على العديد من جوائز الجودة، من خلال صفقة تطوير مَتاجر متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: "يُسعدنا أن نتشارك مع جونز ذا غروسر، العلامة التجارية الرائدة؛ وذلك لتنويع استثماراتنا في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة من أن جونز ذا غروسر سيصبح وجهة لطالبي التمييز والباحثين عن تجربة فريدة؛ وذلك بسبب الطلب المستمر على المطاعم ذات الجودة العالية في المملكة العربية السعودية".

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة جونز ذا غروسر، يونيب صديقي إلى الاتفاقية بقوله: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ افتتاح أول متجر لنا في سيدني بأستراليا قبل اثني وعشرين عامًا، وافتتاحنا الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي في عام 2009، ونشعر بسعادة غامرة للعمل مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، ونتطلع سويًّا لبناء متاجر ناجحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة القادمة".

وأشار "صديقي" إلى أنه سيتم افتتاح أول متجر رئيسي لجونز ذا غروسر في البلازا في الطابق الأرضي لبرج فيرمونت رملة الفندقي في الرياض، الذي صمّمته الشركة المعمارية العالمية الشهيرة نيكين سيكي، كما سيحتوي هذا الفرع على أقسام متعددة منها: (بيع التجزئة الفاخر، ركن اللحوم الباردة الحلال، مخبز وقسم للمعجنات والمأكولات الجاهزة، وغرفة جونز ذا غروسر المميزة للأجبان الفاخرة والتي تعتبر من أبرز ما يميز العلامة التجارية) وستقدم تجربة فريدة ومَعلمًا بارزًا على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.

وتابع: بالإضافة إلى الفروع الرئيسية لجونز ذا غروسر، تشتمل خطة التوسع في المملكة على العلامة الناجحة جونز ذا غروسرإكسبريس، النسخة المصغرة الناجحة المرتكزة على بيع التجزئة السريع في الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:41 AM

"نايف الراجحي الاستثمارية" و"جونز ذا غروسر" تُوَقّعان امتيازًا تجاريًّا حصريًّا للمملكة

لتنويع الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد بالسعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,212

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع امتياز تجاري (فرانشايز) في المملكة العربية السعودية مع جونز ذا غروسر (Jones the Grocer)، العلامة التجارية الأسترالية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والحائزة على العديد من جوائز الجودة، من خلال صفقة تطوير مَتاجر متعددة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: "يُسعدنا أن نتشارك مع جونز ذا غروسر، العلامة التجارية الرائدة؛ وذلك لتنويع استثماراتنا في قطاع الأغذية والمشروبات الواعد في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة من أن جونز ذا غروسر سيصبح وجهة لطالبي التمييز والباحثين عن تجربة فريدة؛ وذلك بسبب الطلب المستمر على المطاعم ذات الجودة العالية في المملكة العربية السعودية".

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة جونز ذا غروسر، يونيب صديقي إلى الاتفاقية بقوله: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ افتتاح أول متجر لنا في سيدني بأستراليا قبل اثني وعشرين عامًا، وافتتاحنا الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي في عام 2009، ونشعر بسعادة غامرة للعمل مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية، ونتطلع سويًّا لبناء متاجر ناجحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة القادمة".

وأشار "صديقي" إلى أنه سيتم افتتاح أول متجر رئيسي لجونز ذا غروسر في البلازا في الطابق الأرضي لبرج فيرمونت رملة الفندقي في الرياض، الذي صمّمته الشركة المعمارية العالمية الشهيرة نيكين سيكي، كما سيحتوي هذا الفرع على أقسام متعددة منها: (بيع التجزئة الفاخر، ركن اللحوم الباردة الحلال، مخبز وقسم للمعجنات والمأكولات الجاهزة، وغرفة جونز ذا غروسر المميزة للأجبان الفاخرة والتي تعتبر من أبرز ما يميز العلامة التجارية) وستقدم تجربة فريدة ومَعلمًا بارزًا على مستوى قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.

وتابع: بالإضافة إلى الفروع الرئيسية لجونز ذا غروسر، تشتمل خطة التوسع في المملكة على العلامة الناجحة جونز ذا غروسرإكسبريس، النسخة المصغرة الناجحة المرتكزة على بيع التجزئة السريع في الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,367
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,356
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,387
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,987

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة