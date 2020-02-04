النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: الصفر المئوي سيعود للوسطى الأسبوع المقبل

قال: ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعودان مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: الصفر المئوي سيعود للوسطى الأسبوع المقبل
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعودان مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:15 AM

المسند: الصفر المئوي سيعود للوسطى الأسبوع المقبل

قال: ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,749

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعودان مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,293
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,671
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,845
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,440

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة