المسند: الصفر المئوي سيعود للوسطى الأسبوع المقبل

قال: ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الصقيع سيعود مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تُشير إلى تغيُّر في الأجواء نهاية الأسبوع، حيث متوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجياً حتى تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف: الصفر المئوي والصقيع سيعودان مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى منتصف الأسبوع المقبل، وتحت الصفر ببضع درجات للمناطق الشمالية.