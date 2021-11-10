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فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم يستقبل فريق مبادرة "نأتي إليك"

تهدف للتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بقطاع العمليات، يوم الأربعاء، فريق مبادرة "نأتي إليك"، التي أطلقتها الأحوال المدنية بمدينة بريدة، وتهدف لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد الهوية الوطنية، والتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال.

وتواجد عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع للحصول على بعض الخدمات المقدمة من الأحوال.

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فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم يستقبل فريق مبادرة "نأتي إليك"
سبق

استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بقطاع العمليات، يوم الأربعاء، فريق مبادرة "نأتي إليك"، التي أطلقتها الأحوال المدنية بمدينة بريدة، وتهدف لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد الهوية الوطنية، والتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال.

وتواجد عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع للحصول على بعض الخدمات المقدمة من الأحوال.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:38 PM

فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم يستقبل فريق مبادرة "نأتي إليك"

تهدف للتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استقبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بقطاع العمليات، يوم الأربعاء، فريق مبادرة "نأتي إليك"، التي أطلقتها الأحوال المدنية بمدينة بريدة، وتهدف لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد الهوية الوطنية، والتعريف بمهام وخدمات إدارة الأحوال.

وتواجد عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع للحصول على بعض الخدمات المقدمة من الأحوال.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,190

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