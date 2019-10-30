"العتيبي": نظام الجامعات الجديد انطلاقة نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030

قال: يتيح الفرصة للجامعات لفتح فروع لها داخل المملكة وخارجها

قال مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي: إن نظام الجامعات الجديد يعد انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومنها التنظيم الإداري للجامعات، والذي يشمل الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية، بجانب تحقيق الاستقلالية مما يمكّنها من بناء اللوائح الأكاديمية والمالية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

ونوّه "العتيبي" بإلزامية حصول الجامعات في النظام الجديد على الاعتماد المؤسسي والبرامجي؛ لما لذلك من أهمية بالغة في تحسين الأداء وتعزيز الجودة والارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي، وهو الأمر الذي سبقت إليه الجامعة الإسلامية منذ عامين ولله الحمد. مشيراً إلى إتاحة الفرصة للجامعات لفتح فروع لها داخل المملكة وخارجها، وأيضاً افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية.

وقدّم "العتيبي" شكره وامتنانه باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يولونه من اهتمام ودعم لقطاع التعليم العالي. مثمناً الدور الاستراتيجي الذي يقوم به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي؛ للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بالجامعات، ومواكبة مستجدات الحاضر لبناء مستقبل أفضل بإذن الله.