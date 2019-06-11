الصحة الكويتية: شفاء 849 حالة من كورونا

قالت: ارتفع إجمالي المتعافين بالبلاد إلى 24137

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 849 حالة من المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 24137.

وبيّنت أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.