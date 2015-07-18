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"الحربي" يُكَرّم الموظفين المتميزين بأمانة العاصمة المقدسة

لتوفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز وتقدير جهود العاملين

كرّم مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، الموظفين المتميزين خلال فترة الربع الثاني لعام 2019.

شمل التكريم كلًّا من مدير الشؤون الإدارية عصام العتيبي، ومدير الشؤون الفنية المهندس محمد العصيمي، ورئيس قسم الأسواق التجارية زين العابدين الحبيب، والموظف عمر الجندي من إدارة الخدمات.

تم التكريم بحضور مدير إدارة التطوير الإداري صالح عيوني، وأعضاء الفريق الاستشاري لتوزيع الكوادر البشرية من معهد الإدارة العامة بقيادة الدكتور منصور المعشوق.

وأوضح مدير وحدة الجودة ومؤشرات الأداء علي اللقماني، أن الهدف من هذا التكريم هو توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز، إضافة إلى تقدير جهود العاملين ودعمهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل العملاء.

وعبّر الموظفون المتميزون عن سعادتهم بهذا التكريم، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.

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"الحربي" يُكَرّم الموظفين المتميزين بأمانة العاصمة المقدسة
سبق

كرّم مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، الموظفين المتميزين خلال فترة الربع الثاني لعام 2019.

شمل التكريم كلًّا من مدير الشؤون الإدارية عصام العتيبي، ومدير الشؤون الفنية المهندس محمد العصيمي، ورئيس قسم الأسواق التجارية زين العابدين الحبيب، والموظف عمر الجندي من إدارة الخدمات.

تم التكريم بحضور مدير إدارة التطوير الإداري صالح عيوني، وأعضاء الفريق الاستشاري لتوزيع الكوادر البشرية من معهد الإدارة العامة بقيادة الدكتور منصور المعشوق.

وأوضح مدير وحدة الجودة ومؤشرات الأداء علي اللقماني، أن الهدف من هذا التكريم هو توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز، إضافة إلى تقدير جهود العاملين ودعمهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل العملاء.

وعبّر الموظفون المتميزون عن سعادتهم بهذا التكريم، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
10:54 AM

"الحربي" يُكَرّم الموظفين المتميزين بأمانة العاصمة المقدسة

لتوفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز وتقدير جهود العاملين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، الموظفين المتميزين خلال فترة الربع الثاني لعام 2019.

شمل التكريم كلًّا من مدير الشؤون الإدارية عصام العتيبي، ومدير الشؤون الفنية المهندس محمد العصيمي، ورئيس قسم الأسواق التجارية زين العابدين الحبيب، والموظف عمر الجندي من إدارة الخدمات.

تم التكريم بحضور مدير إدارة التطوير الإداري صالح عيوني، وأعضاء الفريق الاستشاري لتوزيع الكوادر البشرية من معهد الإدارة العامة بقيادة الدكتور منصور المعشوق.

وأوضح مدير وحدة الجودة ومؤشرات الأداء علي اللقماني، أن الهدف من هذا التكريم هو توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز، إضافة إلى تقدير جهود العاملين ودعمهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكل العملاء.

وعبّر الموظفون المتميزون عن سعادتهم بهذا التكريم، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.

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