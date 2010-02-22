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توقيع مذكرة بين "المواصفات" و"وقاية"

تهدف إلى الحدّ من المنتجات غير الآمنة

‬ وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ لتنسيق الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالرصد والإنذار عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك.

ووقَّع المذكرة عن المواصفات السعودية نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة طامس الحمادي، وعن مركز وقاية المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني.

وتهدف المذكرة الموقعة افتراضياً، إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالرصد والإنذار المبكر عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك، وتفعيل التنسيق بينهما وتسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن مخاطر المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها مما يضمن الحد من المنتجات غير الآمنة في الأسواق السعودية، إضافة إلى توحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الربط التقني والفني بين مركز الرصد والإنذار المبكر عن المنتجات غير الآمنة في المواصفات السعودية "راصد" مع نظام رصد الإصابات بمركز "وقاية"، مما يضمن أفضل تنسيق بين الطرفين لتفعيل جهودهما بما يتوافق مع اختصاصاتهما ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن مركز "راصد" في المواصفات السعودية هو أحد الأذرع الرئيسة لبرنامج سلامة المنتجات الذي يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك ورفع مستوى الثقة في السوق السعودي، كما يعنى المركز بتطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الحكومية ذات العلاقة لرصد المنتجات غير الآمنة التي تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة "غير الغذائية والدوائية والطبية"، إضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دولياً، للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتحسين جودة الحياة.

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توقيع مذكرة بين "المواصفات" و"وقاية"
سبق

‬ وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ لتنسيق الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالرصد والإنذار عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك.

ووقَّع المذكرة عن المواصفات السعودية نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة طامس الحمادي، وعن مركز وقاية المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني.

وتهدف المذكرة الموقعة افتراضياً، إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالرصد والإنذار المبكر عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك، وتفعيل التنسيق بينهما وتسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن مخاطر المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها مما يضمن الحد من المنتجات غير الآمنة في الأسواق السعودية، إضافة إلى توحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الربط التقني والفني بين مركز الرصد والإنذار المبكر عن المنتجات غير الآمنة في المواصفات السعودية "راصد" مع نظام رصد الإصابات بمركز "وقاية"، مما يضمن أفضل تنسيق بين الطرفين لتفعيل جهودهما بما يتوافق مع اختصاصاتهما ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن مركز "راصد" في المواصفات السعودية هو أحد الأذرع الرئيسة لبرنامج سلامة المنتجات الذي يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك ورفع مستوى الثقة في السوق السعودي، كما يعنى المركز بتطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الحكومية ذات العلاقة لرصد المنتجات غير الآمنة التي تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة "غير الغذائية والدوائية والطبية"، إضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دولياً، للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتحسين جودة الحياة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:12 PM

توقيع مذكرة بين "المواصفات" و"وقاية"

تهدف إلى الحدّ من المنتجات غير الآمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"؛ لتنسيق الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالرصد والإنذار عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك.

ووقَّع المذكرة عن المواصفات السعودية نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة طامس الحمادي، وعن مركز وقاية المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني.

وتهدف المذكرة الموقعة افتراضياً، إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين فيما يتعلق بالرصد والإنذار المبكر عن المنتجات التي تسبب ضرراً لصحة وسلامة المستهلك، وتفعيل التنسيق بينهما وتسهيل تبادل المعلومات بسرعة وموثوقية عن مخاطر المنتجات الاستهلاكية غير الآمنة والحوادث المصاحبة لها مما يضمن الحد من المنتجات غير الآمنة في الأسواق السعودية، إضافة إلى توحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الربط التقني والفني بين مركز الرصد والإنذار المبكر عن المنتجات غير الآمنة في المواصفات السعودية "راصد" مع نظام رصد الإصابات بمركز "وقاية"، مما يضمن أفضل تنسيق بين الطرفين لتفعيل جهودهما بما يتوافق مع اختصاصاتهما ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن مركز "راصد" في المواصفات السعودية هو أحد الأذرع الرئيسة لبرنامج سلامة المنتجات الذي يهدف إلى تعزيز سلامة المستهلك ورفع مستوى الثقة في السوق السعودي، كما يعنى المركز بتطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الوطنية الحكومية ذات العلاقة لرصد المنتجات غير الآمنة التي تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة "غير الغذائية والدوائية والطبية"، إضافة إلى نشر الوعي بين المستهلكين بخطر تلك المنتجات، والإنذار المبكر بشأنها ومتابعة ما يصدر عن مراكز الإخطار المماثلة دولياً، للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتحسين جودة الحياة.

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