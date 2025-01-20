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لبنان: اعتقال أمريكي يبثُّ فيديوهات عن المظاهرات لصحيفة إسرائيلية

جرى تسليمه إلى المخابرات للتحقيق معه

اعتقلت السلطات اللبنانية اليوم (الاثنين) مواطنًا أمريكيًّا بعدما تبيَّن أنه يبثُّ فيديوهات مباشرة للأحداث الدائرة في بيروت لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، أنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه".

وأضافت المديرية بأن الدورية اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يصوِّر المقاطع نفسها الموجودة على الصفحة المعادية؛ فاقتادته للتحقق من هويته، والتثبت من علاقته بتلك الصفحة، وحقيقة بثه لصالحها.

وبيّنت أن الموقوف يُدعى "نيكولاس أ.د.ف"، ويحمل الجنسية الأمريكية، ومقيم في محلة عين المريسة - بيروت، وادعى أنه صحفي يعمل لحسابه الخاص.

وذكرت المديرية أنه بعد مراجعة المدعي العام للتمييز، القاضي غسان عويدات، أشار إلى توقيفه وتسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع في التحقيق.

وأُصيب أمس الأحد 145 شخصًا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في يوم ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي تهز لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

لبنان بيروت السلطات اللبنانية صحيفة هآرتس الإسرائيلية اعتقال أمريكي يبثُّ فيديوهات عن المظاهرات في بيروت لصحيفة إسرائيلية

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لبنان: اعتقال أمريكي يبثُّ فيديوهات عن المظاهرات لصحيفة إسرائيلية
سبق

اعتقلت السلطات اللبنانية اليوم (الاثنين) مواطنًا أمريكيًّا بعدما تبيَّن أنه يبثُّ فيديوهات مباشرة للأحداث الدائرة في بيروت لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، أنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه".

وأضافت المديرية بأن الدورية اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يصوِّر المقاطع نفسها الموجودة على الصفحة المعادية؛ فاقتادته للتحقق من هويته، والتثبت من علاقته بتلك الصفحة، وحقيقة بثه لصالحها.

وبيّنت أن الموقوف يُدعى "نيكولاس أ.د.ف"، ويحمل الجنسية الأمريكية، ومقيم في محلة عين المريسة - بيروت، وادعى أنه صحفي يعمل لحسابه الخاص.

وذكرت المديرية أنه بعد مراجعة المدعي العام للتمييز، القاضي غسان عويدات، أشار إلى توقيفه وتسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع في التحقيق.

وأُصيب أمس الأحد 145 شخصًا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في يوم ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي تهز لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:04 PM

لبنان: اعتقال أمريكي يبثُّ فيديوهات عن المظاهرات لصحيفة إسرائيلية

جرى تسليمه إلى المخابرات للتحقيق معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت السلطات اللبنانية اليوم (الاثنين) مواطنًا أمريكيًّا بعدما تبيَّن أنه يبثُّ فيديوهات مباشرة للأحداث الدائرة في بيروت لصالح صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، أنه "إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجه إليه".

وأضافت المديرية بأن الدورية اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يصوِّر المقاطع نفسها الموجودة على الصفحة المعادية؛ فاقتادته للتحقق من هويته، والتثبت من علاقته بتلك الصفحة، وحقيقة بثه لصالحها.

وبيّنت أن الموقوف يُدعى "نيكولاس أ.د.ف"، ويحمل الجنسية الأمريكية، ومقيم في محلة عين المريسة - بيروت، وادعى أنه صحفي يعمل لحسابه الخاص.

وذكرت المديرية أنه بعد مراجعة المدعي العام للتمييز، القاضي غسان عويدات، أشار إلى توقيفه وتسليمه إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع في التحقيق.

وأُصيب أمس الأحد 145 شخصًا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في يوم ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي تهز لبنان على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

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