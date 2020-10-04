وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

نيجيريا تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-04 أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 11:44 PM

نيجيريا تسجل 160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة بلغ إجمالي المصابين 59 ألفاً و287 مصاباً والوفيات 1113 شخصًا





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أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 59 ألفاً و287 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1113 شخصاً.