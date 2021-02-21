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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

"الداخلية": سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية والقصيم

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2/ 7/ 1442هـ حتى 8/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2/ 7/ 1442هـ حتى 8/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:04 PM

خلال أسبوع.. 44002 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

"الداخلية": سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية والقصيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (44002) مخالفة وذلك للفترة من 2/ 7/ 1442هـ حتى 8/ 7/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية العدد الأعلى بواقع بـ(17851)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10656)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5095)، ومنطقة القصيم بـ(2387)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1899)، ومنطقة الجوف بـ(1327)، ومنطقة الباحة بـ(1075)، ومنطقة عسير بـ(939)، ومنطقة حائل بـ(896)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(742)، ومنطقة تبوك بـ(611)، ومنطقة جازان بـ(346)، ومنطقة نجران بـ(178).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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