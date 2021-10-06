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"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

أكد على منسوبي الهيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، معرض الرياض الدولي للكتاب للعام الحالي 2021م، والذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وافتتح في الأول من شهر أكتوبر الحالي بواجهة الرياض لمدة عشرة أيام.

وأكد "الشبانات" على منسوبي هيئة الأمر بالمعروف المكلفين بالعمل في المعرض على أهمية تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة للجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات بحسب الاختصاص، مشدداً على ضرورة التقيد بلبس الكمام وتطبيق التباعد وغيره من الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وشاركت الرئاسة العامة في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وبقية الجهات الحكومية والمؤسسات؛ إسهاماً في إنجاح هذه المناسبة الدولية المهمة، والتي تنقل الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، وتوضح مبدأ التكامل بين الجهات؛ اعترافاً بأهمية الكتاب ودوره في نشر الثقافة والمعرفة بين شعوب العالم.

وتأتي زيارة الشيخ "الشبانات" للأعضاء المشاركين، واطلاعه على سير العمل، بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لإنجاح هذه المناسبة العالمية، والمشاركة اللائقة بمنسوبي الرئاسة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، معرض الرياض الدولي للكتاب للعام الحالي 2021م، والذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وافتتح في الأول من شهر أكتوبر الحالي بواجهة الرياض لمدة عشرة أيام.

وأكد "الشبانات" على منسوبي هيئة الأمر بالمعروف المكلفين بالعمل في المعرض على أهمية تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة للجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات بحسب الاختصاص، مشدداً على ضرورة التقيد بلبس الكمام وتطبيق التباعد وغيره من الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وشاركت الرئاسة العامة في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وبقية الجهات الحكومية والمؤسسات؛ إسهاماً في إنجاح هذه المناسبة الدولية المهمة، والتي تنقل الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، وتوضح مبدأ التكامل بين الجهات؛ اعترافاً بأهمية الكتاب ودوره في نشر الثقافة والمعرفة بين شعوب العالم.

وتأتي زيارة الشيخ "الشبانات" للأعضاء المشاركين، واطلاعه على سير العمل، بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لإنجاح هذه المناسبة العالمية، والمشاركة اللائقة بمنسوبي الرئاسة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
03:19 PM

"الشبانات" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

أكد على منسوبي الهيئة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، معرض الرياض الدولي للكتاب للعام الحالي 2021م، والذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وافتتح في الأول من شهر أكتوبر الحالي بواجهة الرياض لمدة عشرة أيام.

وأكد "الشبانات" على منسوبي هيئة الأمر بالمعروف المكلفين بالعمل في المعرض على أهمية تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة للجهات الحكومية المشاركة والمؤسسات بحسب الاختصاص، مشدداً على ضرورة التقيد بلبس الكمام وتطبيق التباعد وغيره من الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وشاركت الرئاسة العامة في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة وبقية الجهات الحكومية والمؤسسات؛ إسهاماً في إنجاح هذه المناسبة الدولية المهمة، والتي تنقل الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، وتوضح مبدأ التكامل بين الجهات؛ اعترافاً بأهمية الكتاب ودوره في نشر الثقافة والمعرفة بين شعوب العالم.

وتأتي زيارة الشيخ "الشبانات" للأعضاء المشاركين، واطلاعه على سير العمل، بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لإنجاح هذه المناسبة العالمية، والمشاركة اللائقة بمنسوبي الرئاسة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

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