هيئة الاتصالات تحذّر من الدخول للحسابات البنكية عبر الـ Wi-Fi العامة

دعت أيضاً إلى التأكّد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز

حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من تسجيل الدخول للحسابات البنكية عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.

وقال الهيئة في "إنفوجراف" توضيحي؛ نشرته أمس: الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi العامة قد يعرّض بياناتك للخطر؛ فتجنب تسجيل الدخول إلى مواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية في حال استخدامها.

ودعت الهيئة إلى التأكّد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز.