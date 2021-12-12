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المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا

تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.

وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

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المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا
سبق

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.

وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:03 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
07:18 PM

المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا

تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
1,850

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.

وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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