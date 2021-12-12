المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا
تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة
اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.
وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.
المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا
عبدالله الراجحي
سبق
2021-12-12
اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.
وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:03 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
07:18 PM
المالكي" يعتمد 196 مسجدًا وجامعًا بجدة لإقامة صلاة الاستسقاء بها غدًا
تقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة
اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة خالد بن عبدالله المالكي، المساجد والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غدًا بالمحافظة، والتي بلغت 196 مصلىً وجامعًا.
وأكد "المالكي" لأئمة المساجد في تعميم أصدره بهذا الشأن، بأن تكون صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة.