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المياه الوطنية تطلق خدمة (موعد) عبر فرعها الإلكتروني

لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا

أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاقها خدمة "موعد" لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عودة العمل في عدد من مراكز خدمات العملاء بجميع مناطق المملكة.
ويمكن للعملاء حجز موعد لزيارة مراكز خدمات العملاء حسب المنطقة، ونوع الخدمة، وذلك من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين لمراكز خدمات العملاء.
وأوضحت الشركة أن الخدمات المقدمة من خلال خدمة (موعد) الجديدة ستشمل جميع خدمات القطاعين التجاري والحكومي، وخدمتي طلب واستلام خطابات الهدم، وإعادة البناء، وخطابات إخلاء الطرف للقطاع السكني.
وأكدت الشركة أن طلب خدمة (موعد) ستكون في فروع محددة بمناطق المملكة، مبينةً أن خدمة القطاع الأوسط ستكون في الرياض بحي النزهة، وحي السلي، وفرع الخرج، والدوادمي والمجمعة، فيما ستكون خدمة القطاع الشرقي في مدينة الدمام ومحافظتي الهفوف وحفر الباطن، والقطاع الغربي في مدينة مكة المكرمة فرع العوالي ومحافظة جدة فرع شارع الأمير سلطان، ومحافظة الطائف، والقطاع الجنوبي ستكون الخدمة في مدن أبها والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي الغربي في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة، وفرع مدينة ينبع، ومدينة تبوك، والقطاع الشمالي في مدن عرعر والجوف وبريدة وحائل.
وأوضحت الشركة أن الحجز المسبق سيكون من خلال خدمة "موعد" عبر الفرع الإلكتروني، وذلك لزيارة مراكز خدمات العملاء، مبينة أن رسالة الحجز بمثابة تصريح الدخول يجب إبرازها عند الحضور إلى المراكز، بهدف استقبال العدد المسموح به، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بلبس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مع ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا أو تباعد عند دخول المركز.
الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عزمها على بدء استقبال العملاء في عدد من مراكز خدمات العملاء بمختلف مناطق المملكة، وفق خدمة "موعد" للحجز مسبقًا، وإمكانية متابعة العملاء جميع الخدمات من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المياه الوطنية تطلق خدمة (موعد) عبر فرعها الإلكتروني
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاقها خدمة "موعد" لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عودة العمل في عدد من مراكز خدمات العملاء بجميع مناطق المملكة.
ويمكن للعملاء حجز موعد لزيارة مراكز خدمات العملاء حسب المنطقة، ونوع الخدمة، وذلك من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين لمراكز خدمات العملاء.
وأوضحت الشركة أن الخدمات المقدمة من خلال خدمة (موعد) الجديدة ستشمل جميع خدمات القطاعين التجاري والحكومي، وخدمتي طلب واستلام خطابات الهدم، وإعادة البناء، وخطابات إخلاء الطرف للقطاع السكني.
وأكدت الشركة أن طلب خدمة (موعد) ستكون في فروع محددة بمناطق المملكة، مبينةً أن خدمة القطاع الأوسط ستكون في الرياض بحي النزهة، وحي السلي، وفرع الخرج، والدوادمي والمجمعة، فيما ستكون خدمة القطاع الشرقي في مدينة الدمام ومحافظتي الهفوف وحفر الباطن، والقطاع الغربي في مدينة مكة المكرمة فرع العوالي ومحافظة جدة فرع شارع الأمير سلطان، ومحافظة الطائف، والقطاع الجنوبي ستكون الخدمة في مدن أبها والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي الغربي في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة، وفرع مدينة ينبع، ومدينة تبوك، والقطاع الشمالي في مدن عرعر والجوف وبريدة وحائل.
وأوضحت الشركة أن الحجز المسبق سيكون من خلال خدمة "موعد" عبر الفرع الإلكتروني، وذلك لزيارة مراكز خدمات العملاء، مبينة أن رسالة الحجز بمثابة تصريح الدخول يجب إبرازها عند الحضور إلى المراكز، بهدف استقبال العدد المسموح به، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بلبس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مع ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا أو تباعد عند دخول المركز.
الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عزمها على بدء استقبال العملاء في عدد من مراكز خدمات العملاء بمختلف مناطق المملكة، وفق خدمة "موعد" للحجز مسبقًا، وإمكانية متابعة العملاء جميع الخدمات من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
04:33 PM

المياه الوطنية تطلق خدمة (موعد) عبر فرعها الإلكتروني

لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاقها خدمة "موعد" لحجز مواعيد زيارة مراكز خدمات العملاء مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عودة العمل في عدد من مراكز خدمات العملاء بجميع مناطق المملكة.
ويمكن للعملاء حجز موعد لزيارة مراكز خدمات العملاء حسب المنطقة، ونوع الخدمة، وذلك من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين لمراكز خدمات العملاء.
وأوضحت الشركة أن الخدمات المقدمة من خلال خدمة (موعد) الجديدة ستشمل جميع خدمات القطاعين التجاري والحكومي، وخدمتي طلب واستلام خطابات الهدم، وإعادة البناء، وخطابات إخلاء الطرف للقطاع السكني.
وأكدت الشركة أن طلب خدمة (موعد) ستكون في فروع محددة بمناطق المملكة، مبينةً أن خدمة القطاع الأوسط ستكون في الرياض بحي النزهة، وحي السلي، وفرع الخرج، والدوادمي والمجمعة، فيما ستكون خدمة القطاع الشرقي في مدينة الدمام ومحافظتي الهفوف وحفر الباطن، والقطاع الغربي في مدينة مكة المكرمة فرع العوالي ومحافظة جدة فرع شارع الأمير سلطان، ومحافظة الطائف، والقطاع الجنوبي ستكون الخدمة في مدن أبها والباحة ونجران وجازان، والقطاع الشمالي الغربي في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة، وفرع مدينة ينبع، ومدينة تبوك، والقطاع الشمالي في مدن عرعر والجوف وبريدة وحائل.
وأوضحت الشركة أن الحجز المسبق سيكون من خلال خدمة "موعد" عبر الفرع الإلكتروني، وذلك لزيارة مراكز خدمات العملاء، مبينة أن رسالة الحجز بمثابة تصريح الدخول يجب إبرازها عند الحضور إلى المراكز، بهدف استقبال العدد المسموح به، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بلبس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مع ضرورة تفعيل تطبيق توكلنا أو تباعد عند دخول المركز.
الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عزمها على بدء استقبال العملاء في عدد من مراكز خدمات العملاء بمختلف مناطق المملكة، وفق خدمة "موعد" للحجز مسبقًا، وإمكانية متابعة العملاء جميع الخدمات من خلال الفرع الإلكتروني للشركة e.nwc.com.sa.

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