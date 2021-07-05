النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11001.03 نقطة

تداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 8.38 نقاط ليقفل عند مستوى 22718.29 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1025 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11001.03 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 8.38 نقاط ليقفل عند مستوى 22718.29 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1025 صفقة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
04:22 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11001.03 نقطة

تداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
272

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11001.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إم آي إس، وذيب، والخزف السعودي، والحكير، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والأهلي ريت 1، والخبير ريت، وشاكر، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات: سويكورب وابل ريت، ولازوردي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: ذيب، ولازوردي، وسويكورب وابل ريت، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 8.38 نقاط ليقفل عند مستوى 22718.29 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 260 ألف سهم تقاسمتها 1025 صفقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,120
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة