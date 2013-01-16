كورونا.. 52504 إصابات جديدة بألمانيا و4194 بكوريا الجنوبية و119 بالصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و965977، بعد تسجيل 52504 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 115619 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 4194 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من بينها 3813 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 692 ألفًا و174 حالة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 29 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6310 حالات.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104864 إصابة.

وذكرت اللجنة في بيان أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.