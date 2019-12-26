شاهد.. جموع المصلين يؤدون صلاة الكسوف بـالمسجد النبوي

تيمناً باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.. وأمَّهم "الحذيفي"

أدى جموع المصلين، صباح اليوم، صلاة الكسوف؛ وذلك تيمناً باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وذلك بأن يفزع المسلم إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم".

وقد أمّ المصلين الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي.

وكانت قد شهدت سماء المملكة صباح اليوم كسوفاً شمسيّاً تاريخيّاً من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل؛ فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.