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"أمم إفريقيا": الكاميرون تستهل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح بثنائية بمرمى غينيا

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة غانا وبنين

استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام منافساتها حالياً في مصر.

سجل أهداف المنتخب الكاميروني يايا بانانا (66) ووستيفان باهوكين (69).

وسقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مع منتخب بنين ضمن ذات المجموعة.

سجل ميكاييل بوتي (2 و63) ثنائية بنين، فيما جاءت ثنائية غانا عبر الشقيقين أندريه أيو في الدقيقة (9) وجوردان أيو (42).

وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب الغاني جون بوي بعد حصوله على الإنذار الثاني لتعمده إضاعة الوقت.


بهذه النتيجة تصدر المنتخب الكاميروني ترتيب المجموعة، وحصل منتخبا غانا وبنين على نقطة واحدة، فيما بقي منتخب غينيا بيساو بدون أي نقطة.


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"أمم إفريقيا": الكاميرون تستهل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح بثنائية بمرمى غينيا
سبق

استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام منافساتها حالياً في مصر.

سجل أهداف المنتخب الكاميروني يايا بانانا (66) ووستيفان باهوكين (69).

وسقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مع منتخب بنين ضمن ذات المجموعة.

سجل ميكاييل بوتي (2 و63) ثنائية بنين، فيما جاءت ثنائية غانا عبر الشقيقين أندريه أيو في الدقيقة (9) وجوردان أيو (42).

وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب الغاني جون بوي بعد حصوله على الإنذار الثاني لتعمده إضاعة الوقت.


بهذه النتيجة تصدر المنتخب الكاميروني ترتيب المجموعة، وحصل منتخبا غانا وبنين على نقطة واحدة، فيما بقي منتخب غينيا بيساو بدون أي نقطة.


26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:19 AM

"أمم إفريقيا": الكاميرون تستهل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح بثنائية بمرمى غينيا

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة غانا وبنين

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
199

استهل منتخب الكاميرون حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام منافساتها حالياً في مصر.

سجل أهداف المنتخب الكاميروني يايا بانانا (66) ووستيفان باهوكين (69).

وسقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مع منتخب بنين ضمن ذات المجموعة.

سجل ميكاييل بوتي (2 و63) ثنائية بنين، فيما جاءت ثنائية غانا عبر الشقيقين أندريه أيو في الدقيقة (9) وجوردان أيو (42).

وشهد اللقاء طرد لاعب المنتخب الغاني جون بوي بعد حصوله على الإنذار الثاني لتعمده إضاعة الوقت.


بهذه النتيجة تصدر المنتخب الكاميروني ترتيب المجموعة، وحصل منتخبا غانا وبنين على نقطة واحدة، فيما بقي منتخب غينيا بيساو بدون أي نقطة.


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