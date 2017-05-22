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50 ألف حبة محظورة ومروّجوها في قبضة "مخدرات الباحة"

في عملية استباقية تُعد الأكبر بالمنطقة على أشخاص من الجنسية الإثيوبية

تمكنت الفِرَق الميدانية بإدارة مكافحة المخدرات بالباحة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

يأتي ذلك بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات؛ حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة، يقومون بترويج الحشيش والحبوب المحظورة؛ ليتم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.

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50 ألف حبة محظورة ومروّجوها في قبضة "مخدرات الباحة"
سبق

تمكنت الفِرَق الميدانية بإدارة مكافحة المخدرات بالباحة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

يأتي ذلك بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات؛ حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة، يقومون بترويج الحشيش والحبوب المحظورة؛ ليتم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
03:45 PM

50 ألف حبة محظورة ومروّجوها في قبضة "مخدرات الباحة"

في عملية استباقية تُعد الأكبر بالمنطقة على أشخاص من الجنسية الإثيوبية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
6,999

تمكنت الفِرَق الميدانية بإدارة مكافحة المخدرات بالباحة من إلقاء القبض على شبكة تقوم بترويج المخدرات بالمنطقة، وبحوزتهم أكثر من 50 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

يأتي ذلك بعد متابعة دقيقة وكمين مُحكم تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات؛ حيث ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، يقطنون الجبال وفي مواقع متفرقة بالمنطقة، يقومون بترويج الحشيش والحبوب المحظورة؛ ليتم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة المحظورة.

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