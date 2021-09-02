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فيديو.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها

انقض عليها ليُحكم فكيه عليها ظنًّا أنها طائر أو فريسة

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة انفجار درون داخل فم تمساح حاول التهامها.

ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تَحَيّن الفرصة ثم انقض عليها ليُحكم فكيه عليها، ظنًّا منه أنها طائر أو فريسة.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانًا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الدولة التي شهدت الواقعة.

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فيديو.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها
سبق

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة انفجار درون داخل فم تمساح حاول التهامها.

ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تَحَيّن الفرصة ثم انقض عليها ليُحكم فكيه عليها، ظنًّا منه أنها طائر أو فريسة.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانًا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الدولة التي شهدت الواقعة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:44 AM

فيديو.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها

انقض عليها ليُحكم فكيه عليها ظنًّا أنها طائر أو فريسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة انفجار درون داخل فم تمساح حاول التهامها.

ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تَحَيّن الفرصة ثم انقض عليها ليُحكم فكيه عليها، ظنًّا منه أنها طائر أو فريسة.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانًا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الدولة التي شهدت الواقعة.

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