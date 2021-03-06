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تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

يشملان عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي عسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش ونجران وشرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي عسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش ونجران وشرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
12:05 AM

تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية

يشملان عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين متقدمَين حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي عسير ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش ونجران وشرورة ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

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