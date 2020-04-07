"الفواز" أول سعودية تنال الدكتوراه "عن بعد" في "المهارات التشكيلية للأسر المنتجة"

توصية باستفادة "السياحة" و"برنامج بارع" من دراستها

حصلت "هناء بنت مفوز الفوّاز" عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، على درجة الدكتوراه عن بعد من جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم التربية الفنية، والتي كانت بعنوان "تنمية المهارات التشكيلية لدى الأسر المنتجة من منظور نظرية تريز في الحلول الإبداعية وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ - برنامج مقترح"، تحت إشراف الدكتور محمد بن حسن الضويحي.



وأجمعت لجنة المناقشة على تميز الدراسة وتفردها في التطبيق، وطلب أحد أعضاء المناقشة أن تشرف "الدكتورة هناء" على "برنامج بارع"، وأن توضع الأطروحة في "هيئة السياحة" لتكون مرجعًا للأسر المنتجة.



وتلقى عميد أسرة الفواز الشيخ مفوز بن سليم الفوَّاز، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنته على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة جامعة الملك سعود.

يذكر أن المناقشة تمت عن بعد، وهي مبادرة من الجامعة بعد تعليق الدراسة ولاستمرار العملية التعليمية، وضمان حصولها على المؤهل دون تأخير.