أعلنت قيادة التحالف عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
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تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-08
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
03:03 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:36 PM
تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
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