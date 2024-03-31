النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. كيف نجحت الجهات الأمنية في مهمة تنظيم ديربي الرياض

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مشاهد لمهمات الجهات الأمنية في تنظيم مباراة النصر والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي، بحضور قرابة ٦٠ ألف متفرج، وانتهت بفوز نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال.

وأظهرت المشاهد المصورة عمليات التنظيم الكبيرة لعمليات دخول اللاعبين، والفصل بين جماهير الناديين، ومتابعة الجماهير خلال مجريات اللقاء، وحماية الحكام، ومراقبة الملعب، وغيرها من المهمات.

وقدّمت الجماهير شكرها لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة والتنظيم الرائع للقاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. كيف نجحت الجهات الأمنية في مهمة تنظيم ديربي الرياض
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مشاهد لمهمات الجهات الأمنية في تنظيم مباراة النصر والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي، بحضور قرابة ٦٠ ألف متفرج، وانتهت بفوز نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال.

وأظهرت المشاهد المصورة عمليات التنظيم الكبيرة لعمليات دخول اللاعبين، والفصل بين جماهير الناديين، ومتابعة الجماهير خلال مجريات اللقاء، وحماية الحكام، ومراقبة الملعب، وغيرها من المهمات.

وقدّمت الجماهير شكرها لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة والتنظيم الرائع للقاء.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
03:12 PM

شاهد.. كيف نجحت الجهات الأمنية في مهمة تنظيم ديربي الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
14,230

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مشاهد لمهمات الجهات الأمنية في تنظيم مباراة النصر والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي، بحضور قرابة ٦٠ ألف متفرج، وانتهت بفوز نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال.

وأظهرت المشاهد المصورة عمليات التنظيم الكبيرة لعمليات دخول اللاعبين، والفصل بين جماهير الناديين، ومتابعة الجماهير خلال مجريات اللقاء، وحماية الحكام، ومراقبة الملعب، وغيرها من المهمات.

وقدّمت الجماهير شكرها لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة والتنظيم الرائع للقاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة