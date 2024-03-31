شاهد.. كيف نجحت الجهات الأمنية في مهمة تنظيم ديربي الرياض

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، مشاهد لمهمات الجهات الأمنية في تنظيم مباراة النصر والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي، بحضور قرابة ٦٠ ألف متفرج، وانتهت بفوز نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين للهلال.

وأظهرت المشاهد المصورة عمليات التنظيم الكبيرة لعمليات دخول اللاعبين، والفصل بين جماهير الناديين، ومتابعة الجماهير خلال مجريات اللقاء، وحماية الحكام، ومراقبة الملعب، وغيرها من المهمات.

وقدّمت الجماهير شكرها لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة والتنظيم الرائع للقاء.