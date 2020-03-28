النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

83 حالة إصابة جديدة

سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، اليوم، لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس؛ نظرًا لتوقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة، حسبما قال مراقب الحكومة النيوزيلندية جون أومبلر في مؤتمر صحفي.

وكان العدد المسجل اليوم أقلَّ قليلًا من العدد المسجل أمس، وهو الأسوأ منذ بدء الأزمة؛ حيث تم تسجيل 85 حالة إصابة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا
سبق

سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، اليوم، لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس؛ نظرًا لتوقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة، حسبما قال مراقب الحكومة النيوزيلندية جون أومبلر في مؤتمر صحفي.

وكان العدد المسجل اليوم أقلَّ قليلًا من العدد المسجل أمس، وهو الأسوأ منذ بدء الأزمة؛ حيث تم تسجيل 85 حالة إصابة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:29 AM

نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

83 حالة إصابة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,483

سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، اليوم، لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس؛ نظرًا لتوقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة، حسبما قال مراقب الحكومة النيوزيلندية جون أومبلر في مؤتمر صحفي.

وكان العدد المسجل اليوم أقلَّ قليلًا من العدد المسجل أمس، وهو الأسوأ منذ بدء الأزمة؛ حيث تم تسجيل 85 حالة إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة