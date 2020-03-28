نيوزيلندا تسجل ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

83 حالة إصابة جديدة

سجلت نيوزيلندا 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، اليوم، لتصبح هذه ثاني أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس؛ نظرًا لتوقف الحياة في البلاد بسبب الإغلاق.



ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 451 إصابة، حسبما قال مراقب الحكومة النيوزيلندية جون أومبلر في مؤتمر صحفي.



وكان العدد المسجل اليوم أقلَّ قليلًا من العدد المسجل أمس، وهو الأسوأ منذ بدء الأزمة؛ حيث تم تسجيل 85 حالة إصابة.