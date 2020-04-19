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انتشار "كورونا" يجبر إيران على تمديد إجازات السجناء

تستمر شهراً إضافياً

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن إيران قررت تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهراً آخر، في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في سجونها المزدحمة.

وبين "روحاني" في اجتماع لمجلس الوزراء في بث تلفزيوني، أنه جرى تمديد إجازات المسجونين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع حتى 20 مايو المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الأمم المتحدة رحبت أمس الأول بقرار إيران الإفراج عن 100 ألف سجين مؤقتاً منذ فبراير الماضي، بعضهم من سجناء الضمير والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، ووصفت القرار بأنه خطوة طيبة، لكنها شددت على ضرورة تمديده.

ورغم موقفها لفتت رسالة من خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان إلى أن أغلب سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة وحاملي الجنسيات المزدوجة والأجانب لا يزالون في سجون إيران.

فيروس كورونا الجديد

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انتشار "كورونا" يجبر إيران على تمديد إجازات السجناء
سبق

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن إيران قررت تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهراً آخر، في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في سجونها المزدحمة.

وبين "روحاني" في اجتماع لمجلس الوزراء في بث تلفزيوني، أنه جرى تمديد إجازات المسجونين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع حتى 20 مايو المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الأمم المتحدة رحبت أمس الأول بقرار إيران الإفراج عن 100 ألف سجين مؤقتاً منذ فبراير الماضي، بعضهم من سجناء الضمير والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، ووصفت القرار بأنه خطوة طيبة، لكنها شددت على ضرورة تمديده.

ورغم موقفها لفتت رسالة من خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان إلى أن أغلب سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة وحاملي الجنسيات المزدوجة والأجانب لا يزالون في سجون إيران.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:47 PM

انتشار "كورونا" يجبر إيران على تمديد إجازات السجناء

تستمر شهراً إضافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن إيران قررت تمديد إجازات المسجونين المفرج عنهم شهراً آخر، في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في سجونها المزدحمة.

وبين "روحاني" في اجتماع لمجلس الوزراء في بث تلفزيوني، أنه جرى تمديد إجازات المسجونين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع حتى 20 مايو المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الأمم المتحدة رحبت أمس الأول بقرار إيران الإفراج عن 100 ألف سجين مؤقتاً منذ فبراير الماضي، بعضهم من سجناء الضمير والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، ووصفت القرار بأنه خطوة طيبة، لكنها شددت على ضرورة تمديده.

ورغم موقفها لفتت رسالة من خبراء حقوقيين في الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص في الشأن الإيراني جاويد رحمان إلى أن أغلب سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حماية البيئة وحاملي الجنسيات المزدوجة والأجانب لا يزالون في سجون إيران.

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