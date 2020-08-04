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لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً

"تاراسوف": ليسوا ضمن مجموعة الخطر ويتحملون المرض بسهولة أكبر

لن يكون اللقاح الروسي ضد "كورونا" متاحاً للأطفال في الوقت القريب، وفقما أعلن مدير مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينتسبورغ.

غينتسبورغ لفت إلى أن هذا اللقاح وفقاً للقانون يجب أن يخضع أولاً لدورة كاملة من الاختبارات على البالغين.

وقال مدير المركز الطبي الروسي بهذا الشأن: "كلي أمل في أن يكون اللقاح مناسباً للأطفال، ولكن وفقاً للقانون الروسي، لا يمكن اختبار اللقاح على الأطفال ولا يمكن تقديم دواء جديد إلا بعد اجتياز الدورة الكاملة للاختبار على البالغين، لذلك عندما تنتهي المرحلة الثالثة من الاختبار، سيتم السماح لنا بدراسة ما دون سن 18".

وبحسب "روسيا اليوم" لفت فاديم تاراسوف، مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف، إلى أنه قبل استخدام اللقاح في علاج الأطفال، تجرى في العادة اختبارات ما قبل السريرية على صغار الحيوانات، وعقب ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأن معالجة الأطفال بالدواء.

وأوضح تاراسوف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن استخدام اللقاح على الأطفال، لكنهم أيضاً ليسوا ضمن مجموعة الخطر، فهم يتحمّلون المرض بسهولة أكبر".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، الذي طوره مركز "غامالي"، قد اكتملت بالفعل، ويجري إعداد حزمة من الوثائق لتسجيله.

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لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً
سبق

لن يكون اللقاح الروسي ضد "كورونا" متاحاً للأطفال في الوقت القريب، وفقما أعلن مدير مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينتسبورغ.

غينتسبورغ لفت إلى أن هذا اللقاح وفقاً للقانون يجب أن يخضع أولاً لدورة كاملة من الاختبارات على البالغين.

وقال مدير المركز الطبي الروسي بهذا الشأن: "كلي أمل في أن يكون اللقاح مناسباً للأطفال، ولكن وفقاً للقانون الروسي، لا يمكن اختبار اللقاح على الأطفال ولا يمكن تقديم دواء جديد إلا بعد اجتياز الدورة الكاملة للاختبار على البالغين، لذلك عندما تنتهي المرحلة الثالثة من الاختبار، سيتم السماح لنا بدراسة ما دون سن 18".

وبحسب "روسيا اليوم" لفت فاديم تاراسوف، مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف، إلى أنه قبل استخدام اللقاح في علاج الأطفال، تجرى في العادة اختبارات ما قبل السريرية على صغار الحيوانات، وعقب ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأن معالجة الأطفال بالدواء.

وأوضح تاراسوف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن استخدام اللقاح على الأطفال، لكنهم أيضاً ليسوا ضمن مجموعة الخطر، فهم يتحمّلون المرض بسهولة أكبر".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، الذي طوره مركز "غامالي"، قد اكتملت بالفعل، ويجري إعداد حزمة من الوثائق لتسجيله.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:15 AM

لهذا السبب.. اللقاح الروسي ضد كورونا لن يكون متاحاً للأطفال قريباً

"تاراسوف": ليسوا ضمن مجموعة الخطر ويتحملون المرض بسهولة أكبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لن يكون اللقاح الروسي ضد "كورونا" متاحاً للأطفال في الوقت القريب، وفقما أعلن مدير مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينتسبورغ.

غينتسبورغ لفت إلى أن هذا اللقاح وفقاً للقانون يجب أن يخضع أولاً لدورة كاملة من الاختبارات على البالغين.

وقال مدير المركز الطبي الروسي بهذا الشأن: "كلي أمل في أن يكون اللقاح مناسباً للأطفال، ولكن وفقاً للقانون الروسي، لا يمكن اختبار اللقاح على الأطفال ولا يمكن تقديم دواء جديد إلا بعد اجتياز الدورة الكاملة للاختبار على البالغين، لذلك عندما تنتهي المرحلة الثالثة من الاختبار، سيتم السماح لنا بدراسة ما دون سن 18".

وبحسب "روسيا اليوم" لفت فاديم تاراسوف، مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية في جامعة سيتشينوف، إلى أنه قبل استخدام اللقاح في علاج الأطفال، تجرى في العادة اختبارات ما قبل السريرية على صغار الحيوانات، وعقب ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأن معالجة الأطفال بالدواء.

وأوضح تاراسوف أنه "من السابق لأوانه الحديث عن استخدام اللقاح على الأطفال، لكنهم أيضاً ليسوا ضمن مجموعة الخطر، فهم يتحمّلون المرض بسهولة أكبر".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، الذي طوره مركز "غامالي"، قد اكتملت بالفعل، ويجري إعداد حزمة من الوثائق لتسجيله.

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