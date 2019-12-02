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الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قبل تمركزها في مواقعها بتعز

قتل وجرح عددًا من عناصر الميليشيا

دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للميليشيا المتمردة، في نقيل الكورة بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وأضاف أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الحوثية، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قبل تمركزها في مواقعها بتعز
سبق

دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للميليشيا المتمردة، في نقيل الكورة بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وأضاف أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الحوثية، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
07:09 PM

الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية قبل تمركزها في مواقعها بتعز

قتل وجرح عددًا من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للميليشيا المتمردة، في نقيل الكورة بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وأضاف أن القصف أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الحوثية، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

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