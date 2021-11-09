صافي أرباح "دله الصحيّة" يرتفع 61 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020

أعلنت "دله الصحيّة"، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021 محققة نموّاً في الإيرادات بنسبة 55% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 بينما سجل صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة ارتفاعاً بحوالي 61%. وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فقد ارتفعت إيرادات مجموعة دله الصحية بنسبة 67.5% إلى 1.53 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 913 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020، بينما حققت المجموعة نمواً بنسبة 139% في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة حيث وصل إلى 191.4 مليون ريال مقارنة بـ 80 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. وتعليقاً على النتائج، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة دله الصحية المهندس طارق عثمان القصبي، إلى أن النمو القوي الذي تشهده المجموعة يعزى إلى الارتفاع بعدد المراجعين بشكل عام وزيادة نسب التشغيل في مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار التي تواصل ترسيخ سمعتها كالمرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة بين سكان المنطقة التي تخدمها، مضيفاً أن استحواذات المجموعة الأخيرة انعكست إيجاباً على النتائج المالية. وأكّد "القصبي" أن ثقة المراجعين كانت ولا تزال الركن الأساسي لنمو المجموعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً بأن حجم أعمال المجموعة نما بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ الإدراج على السوق المالية، وباتت تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من ثلاثة آلاف موظف، بينهم حوالي ألف طبيب منتق بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية. وقال "القصبي": إن مجموعة دله الصحية تدرس العديد من مشاريع التوسع لمرافقها الحالية، والاستثمار في مستشفيات جديدة لخدمة المراجعين في كافة أنحاء المملكة، مضيفاً أن المجموعة حريصة على تعزيز تجربة المراجعين عبر تحديث المرافق والاستثمار في التقنية لتسهيل الوصول إلى خدمات المجموعة الرائدة للرعاية الصحية، حيث استكملت المجموعة مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دله النخيل بالرياض، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات باستثمار يبلغ حوالي 70 مليون ريال سعودي.﻿

صافي أرباح "دله الصحيّة" يرتفع 61 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09 أعلنت "دله الصحيّة"، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021 محققة نموّاً في الإيرادات بنسبة 55% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 بينما سجل صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة ارتفاعاً بحوالي 61%.



وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فقد ارتفعت إيرادات مجموعة دله الصحية بنسبة 67.5% إلى 1.53 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 913 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020، بينما حققت المجموعة نمواً بنسبة 139% في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة حيث وصل إلى 191.4 مليون ريال مقارنة بـ 80 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.



وتعليقاً على النتائج، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة دله الصحية المهندس طارق عثمان القصبي، إلى أن النمو القوي الذي تشهده المجموعة يعزى إلى الارتفاع بعدد المراجعين بشكل عام وزيادة نسب التشغيل في مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار التي تواصل ترسيخ سمعتها كالمرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة بين سكان المنطقة التي تخدمها، مضيفاً أن استحواذات المجموعة الأخيرة انعكست إيجاباً على النتائج المالية.



وأكّد "القصبي" أن ثقة المراجعين كانت ولا تزال الركن الأساسي لنمو المجموعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً بأن حجم أعمال المجموعة نما بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ الإدراج على السوق المالية، وباتت تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من ثلاثة آلاف موظف، بينهم حوالي ألف طبيب منتق بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.



وقال "القصبي": إن مجموعة دله الصحية تدرس العديد من مشاريع التوسع لمرافقها الحالية، والاستثمار في مستشفيات جديدة لخدمة المراجعين في كافة أنحاء المملكة، مضيفاً أن المجموعة حريصة على تعزيز تجربة المراجعين عبر تحديث المرافق والاستثمار في التقنية لتسهيل الوصول إلى خدمات المجموعة الرائدة للرعاية الصحية، حيث استكملت المجموعة مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دله النخيل بالرياض، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات باستثمار يبلغ حوالي 70 مليون ريال سعودي.﻿

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 07:03 PM

اخر تعديل 10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 12:43 AM

صافي أرباح "دله الصحيّة" يرتفع 61 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بسبب زيادة عدد المراجعين ونسب التشغيل لـ"مستشفى "نمار" و"النخيل"





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أعلنت "دله الصحيّة"، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021 محققة نموّاً في الإيرادات بنسبة 55% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 بينما سجل صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة ارتفاعاً بحوالي 61%.



وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فقد ارتفعت إيرادات مجموعة دله الصحية بنسبة 67.5% إلى 1.53 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 913 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020، بينما حققت المجموعة نمواً بنسبة 139% في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة حيث وصل إلى 191.4 مليون ريال مقارنة بـ 80 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.



وتعليقاً على النتائج، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة دله الصحية المهندس طارق عثمان القصبي، إلى أن النمو القوي الذي تشهده المجموعة يعزى إلى الارتفاع بعدد المراجعين بشكل عام وزيادة نسب التشغيل في مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار التي تواصل ترسيخ سمعتها كالمرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة بين سكان المنطقة التي تخدمها، مضيفاً أن استحواذات المجموعة الأخيرة انعكست إيجاباً على النتائج المالية.



وأكّد "القصبي" أن ثقة المراجعين كانت ولا تزال الركن الأساسي لنمو المجموعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً بأن حجم أعمال المجموعة نما بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ الإدراج على السوق المالية، وباتت تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من ثلاثة آلاف موظف، بينهم حوالي ألف طبيب منتق بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.



وقال "القصبي": إن مجموعة دله الصحية تدرس العديد من مشاريع التوسع لمرافقها الحالية، والاستثمار في مستشفيات جديدة لخدمة المراجعين في كافة أنحاء المملكة، مضيفاً أن المجموعة حريصة على تعزيز تجربة المراجعين عبر تحديث المرافق والاستثمار في التقنية لتسهيل الوصول إلى خدمات المجموعة الرائدة للرعاية الصحية، حيث استكملت المجموعة مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دله النخيل بالرياض، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات باستثمار يبلغ حوالي 70 مليون ريال سعودي.﻿