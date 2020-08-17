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"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.

وتهنئ "سبق" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.

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"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات
سبق

احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.

وتهنئ "سبق" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
12:51 AM

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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احتفل الشاب بندر بن مشعل الهطلاني، بزفافه إلى كريمة الشيخ أحمد بن يوسف الهطلاني، بمحافظة القريات، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب.

وتهنئ "سبق" العريس، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.

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