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خلال أسبوع.. "عمل الرياض" يضبط 398 مخالفة وينذر 387 محلًّا

"السيالي" يدعو الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعدة محافظات تابعة لها؛ وهي محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وكانت الحملة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 398 مخالفة، وإنذار 387 خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها جميعَ الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3595" زيارة تفتيشية.

كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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خلال أسبوع.. "عمل الرياض" يضبط 398 مخالفة وينذر 387 محلًّا
سبق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعدة محافظات تابعة لها؛ وهي محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وكانت الحملة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 398 مخالفة، وإنذار 387 خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها جميعَ الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3595" زيارة تفتيشية.

كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
06:02 PM

خلال أسبوع.. "عمل الرياض" يضبط 398 مخالفة وينذر 387 محلًّا

"السيالي" يدعو الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعدة محافظات تابعة لها؛ وهي محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وكانت الحملة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 398 مخالفة، وإنذار 387 خلال أسبوع.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف بن مسفر السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها جميعَ الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3595" زيارة تفتيشية.

كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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