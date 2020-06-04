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اعتقالات الاحتجاجات الأمريكية تتجاوز حاجز الـ10 آلاف شخص

لوس أنجلوس سجلت ربعها.. تلتها "نيويورك ودالاس وفيلادلفيا"

بلغ عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأمريكية، مؤخرًا، أكثر من 10 آلاف شخص.

ووفق إحصائيات لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وازداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع؛ حيث واجهوا وجودًا كثيفًا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة اعتقال واسعة.

وسجلت لوس أنجلوس حوالى ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تلتها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وتم تصنيف العديد من الاعتقالات بسبب "جرائم ذات مستوى منخفض"، مثل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر؛ بينما اعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

وتواصلت التظاهرات في واشنطن؛ احتجاجًا على مقتل جورج فلويد؛ مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض.

ولم تتغير نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن، وبقي انتشار قوات الجيش في العاصمة الأمريكية كما هو.

أمريكا

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اعتقالات الاحتجاجات الأمريكية تتجاوز حاجز الـ10 آلاف شخص
سبق

بلغ عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأمريكية، مؤخرًا، أكثر من 10 آلاف شخص.

ووفق إحصائيات لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وازداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع؛ حيث واجهوا وجودًا كثيفًا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة اعتقال واسعة.

وسجلت لوس أنجلوس حوالى ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تلتها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وتم تصنيف العديد من الاعتقالات بسبب "جرائم ذات مستوى منخفض"، مثل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر؛ بينما اعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

وتواصلت التظاهرات في واشنطن؛ احتجاجًا على مقتل جورج فلويد؛ مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض.

ولم تتغير نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن، وبقي انتشار قوات الجيش في العاصمة الأمريكية كما هو.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
01:21 PM

اعتقالات الاحتجاجات الأمريكية تتجاوز حاجز الـ10 آلاف شخص

لوس أنجلوس سجلت ربعها.. تلتها "نيويورك ودالاس وفيلادلفيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأمريكية، مؤخرًا، أكثر من 10 آلاف شخص.

ووفق إحصائيات لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وازداد العدد بالمئات كل يوم مع تدفق المتظاهرين إلى الشوارع؛ حيث واجهوا وجودًا كثيفًا للشرطة وحظر التجول الذي يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة اعتقال واسعة.

وسجلت لوس أنجلوس حوالى ربع الاعتقالات على الصعيد الوطني، تلتها مدن نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وتم تصنيف العديد من الاعتقالات بسبب "جرائم ذات مستوى منخفض"، مثل انتهاك حظر التجول وعدم إنهاء التجمهر؛ بينما اعتقل المئات بتهمة السطو والنهب.

وتواصلت التظاهرات في واشنطن؛ احتجاجًا على مقتل جورج فلويد؛ مشيرة إلى ارتفاع في أعداد المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض.

ولم تتغير نقاط انتشار قوات الجيش في واشنطن، وبقي انتشار قوات الجيش في العاصمة الأمريكية كما هو.

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