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مجموعة العشرين: النمو العالمي سينتعش والتوترات التجارية والجيوسياسية ضمن المخاطر

قالوا: سنواصل التصدي لها ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات

ذكرت مسودة البيان الختامي لزعماء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل، وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسة.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً في العالم، شؤون الاقتصاد في مدينة فوكوكا اليابانية، وسط توتر تجاري متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء في مسودة البيان، التي اطلعت عليها رويترز، "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام، أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".

وأضافت المسودة "بيد أن النمو لا يزال منخفضاً، والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجموعة العشرين: النمو العالمي سينتعش والتوترات التجارية والجيوسياسية ضمن المخاطر
سبق

ذكرت مسودة البيان الختامي لزعماء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل، وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسة.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً في العالم، شؤون الاقتصاد في مدينة فوكوكا اليابانية، وسط توتر تجاري متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء في مسودة البيان، التي اطلعت عليها رويترز، "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام، أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".

وأضافت المسودة "بيد أن النمو لا يزال منخفضاً، والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:12 AM

مجموعة العشرين: النمو العالمي سينتعش والتوترات التجارية والجيوسياسية ضمن المخاطر

قالوا: سنواصل التصدي لها ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مسودة البيان الختامي لزعماء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل، وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسة.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً في العالم، شؤون الاقتصاد في مدينة فوكوكا اليابانية، وسط توتر تجاري متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء في مسودة البيان، التي اطلعت عليها رويترز، "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام، أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".

وأضافت المسودة "بيد أن النمو لا يزال منخفضاً، والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

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