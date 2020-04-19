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الإمارات.. تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بكورونا

أجرت أكثر من 23 ألف فحص وبلغ عدد المتعافين 98 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة؛ مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة؛ فقد ساهَمَ تكثيف الفحوصات بالكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة.

ووفق "وام" أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، شملت مصابًا خليجيًّا وثلاثة آسيويين؛ وذلك من تداعيات الإصابة؛ خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة؛ مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة؛ فقد ساهَمَ تكثيف الفحوصات بالكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة.

ووفق "وام" أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، شملت مصابًا خليجيًّا وثلاثة آسيويين؛ وذلك من تداعيات الإصابة؛ خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:52 PM

الإمارات.. تسجيل 4 وفيات و479 إصابة جديدة بكورونا

أجرت أكثر من 23 ألف فحص وبلغ عدد المتعافين 98 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة؛ مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضِمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة؛ فقد ساهَمَ تكثيف الفحوصات بالكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6781 حالة.

ووفق "وام" أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، شملت مصابًا خليجيًّا وثلاثة آسيويين؛ وذلك من تداعيات الإصابة؛ خاصة أنهم كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.

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