"الخريف" يزور معرض ميثاق الملك سلمان العمراني

أشاد بدور هيئة فنون العمارة والتصميم

زار وكيل أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة، الدكتور عبد الرحمن الخريف، معرض ميثاق الملك سلمان العمراني، الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم في مدينة الرياض.

واطلع وكيل الأمانة، برفقة رؤساء 47 بلدية، على ما تضمنه المعرض من أقسام تبرز الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله، إبان إمارته للرياض، في خلق بيئات عمرانية تستلهم من تراث المكان ،وتعزز حضور الإنسان، التي منها انطلق ‎ميثاق الملك سلمان العمراني.

وأشادت الوكيل الخريف، بدور هيئة فنون العمارة والتصميم من خلال إطلاقها ميثاق الملك سلمان العمراني، لما له من أثر بارز في المحافظة على الهوية العمرانية بالمملكة، والمساهمة في الجمع بين الأصالة والحداثة وفق قيم وأسس تصميمية قادرة على التكيف مع بيئة المكان وتاريخه.

يذكر أن، وكيل أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة، الدكتور عبد الرحمن الخريف، ورؤساء 47 بلدية فرعية، زاروا محافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، قبل توجههم إلى زيارة معرض ميثاق الملك سلمان العمراني.