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"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة

نشرت فيديو يشرح طريقة الدخول للمنصة ووصفت ما قامت به بالإلهام

وظّفت أفراح مؤذنة؛ من إدارة تعليم جازان، "بلاي ستيشن 4" وشاشة من نوع "سمارت" في التسجيل بموقع "توكلنا" والدخول لمنصة "مدرستي" الافتراضية للتعليم عن بُعد التي تحاكي المدارس الواقعية، وبيّنت أنه يجب الاستفادة من جميع الاجهزة في المنزل، وخاصة المتوافر منها لتخفيف العبء عن الأسر ووضعها ضمن الحلول الممكنة لتمكين الطلاب من الدخول إلى المنصة بكل سهولة ويسر.

ونشرت "مؤذنة"؛ مقطع فيديو من خلال صفحتها بـ"تويتر" يشرح طريقة الدخول للمنصة، وأوضحت أن الفكرة جاءت لتوظيفها من خلال ربط التقنية بحساب عبر متصفح مايكروسوفت، وان لكل جهاز حساباً الكترونياً؛ حيث قامت بربط الأجهزة برقم الجوّال لتوثيق الحساب والدخول للمنصة.

وقالت لـ"سبق"، ان حالها كحال أي أسرة لديها أربعة من الأبناء جميعهم يدرس ويحتاج كل منهم الي جهاز مستقل بذاته، مشيرة إلى أنه ما قامت به هو إلهام من الله -عزّ وجلّ- بتوظيف هذه الأجهزة للتعليم للحد من تكلفة الشراء لأجهزة اللاب أو الآيباد؛ خصوصاً أن هذه الأجهزة أصبحت متوافرة في أغلب المنازل "البلايستيشن وشاشات سمارت" كما أنها تعد الأكبر مساحة في التخزين ووسيلة جذب للطلاب، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية.

يُذكر أن "مؤذنة" من المخترعين والمبتكرين، ولها براءات اختراع وشهادات من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الفكرية السعودية ولها إسهامات ومشاركات عالمية بهذا المجال.

إدارة تعليم جازان منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة
سبق

وظّفت أفراح مؤذنة؛ من إدارة تعليم جازان، "بلاي ستيشن 4" وشاشة من نوع "سمارت" في التسجيل بموقع "توكلنا" والدخول لمنصة "مدرستي" الافتراضية للتعليم عن بُعد التي تحاكي المدارس الواقعية، وبيّنت أنه يجب الاستفادة من جميع الاجهزة في المنزل، وخاصة المتوافر منها لتخفيف العبء عن الأسر ووضعها ضمن الحلول الممكنة لتمكين الطلاب من الدخول إلى المنصة بكل سهولة ويسر.

ونشرت "مؤذنة"؛ مقطع فيديو من خلال صفحتها بـ"تويتر" يشرح طريقة الدخول للمنصة، وأوضحت أن الفكرة جاءت لتوظيفها من خلال ربط التقنية بحساب عبر متصفح مايكروسوفت، وان لكل جهاز حساباً الكترونياً؛ حيث قامت بربط الأجهزة برقم الجوّال لتوثيق الحساب والدخول للمنصة.

وقالت لـ"سبق"، ان حالها كحال أي أسرة لديها أربعة من الأبناء جميعهم يدرس ويحتاج كل منهم الي جهاز مستقل بذاته، مشيرة إلى أنه ما قامت به هو إلهام من الله -عزّ وجلّ- بتوظيف هذه الأجهزة للتعليم للحد من تكلفة الشراء لأجهزة اللاب أو الآيباد؛ خصوصاً أن هذه الأجهزة أصبحت متوافرة في أغلب المنازل "البلايستيشن وشاشات سمارت" كما أنها تعد الأكبر مساحة في التخزين ووسيلة جذب للطلاب، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية.

يُذكر أن "مؤذنة" من المخترعين والمبتكرين، ولها براءات اختراع وشهادات من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الفكرية السعودية ولها إسهامات ومشاركات عالمية بهذا المجال.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
01:47 PM

"بلاستيشن 4" لـ"مدرستي".. مواطنة تبتكر حلاً يخفف عبء الأسرة

نشرت فيديو يشرح طريقة الدخول للمنصة ووصفت ما قامت به بالإلهام

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قاسم الخبراني - جازان
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وظّفت أفراح مؤذنة؛ من إدارة تعليم جازان، "بلاي ستيشن 4" وشاشة من نوع "سمارت" في التسجيل بموقع "توكلنا" والدخول لمنصة "مدرستي" الافتراضية للتعليم عن بُعد التي تحاكي المدارس الواقعية، وبيّنت أنه يجب الاستفادة من جميع الاجهزة في المنزل، وخاصة المتوافر منها لتخفيف العبء عن الأسر ووضعها ضمن الحلول الممكنة لتمكين الطلاب من الدخول إلى المنصة بكل سهولة ويسر.

ونشرت "مؤذنة"؛ مقطع فيديو من خلال صفحتها بـ"تويتر" يشرح طريقة الدخول للمنصة، وأوضحت أن الفكرة جاءت لتوظيفها من خلال ربط التقنية بحساب عبر متصفح مايكروسوفت، وان لكل جهاز حساباً الكترونياً؛ حيث قامت بربط الأجهزة برقم الجوّال لتوثيق الحساب والدخول للمنصة.

وقالت لـ"سبق"، ان حالها كحال أي أسرة لديها أربعة من الأبناء جميعهم يدرس ويحتاج كل منهم الي جهاز مستقل بذاته، مشيرة إلى أنه ما قامت به هو إلهام من الله -عزّ وجلّ- بتوظيف هذه الأجهزة للتعليم للحد من تكلفة الشراء لأجهزة اللاب أو الآيباد؛ خصوصاً أن هذه الأجهزة أصبحت متوافرة في أغلب المنازل "البلايستيشن وشاشات سمارت" كما أنها تعد الأكبر مساحة في التخزين ووسيلة جذب للطلاب، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية.

يُذكر أن "مؤذنة" من المخترعين والمبتكرين، ولها براءات اختراع وشهادات من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الفكرية السعودية ولها إسهامات ومشاركات عالمية بهذا المجال.

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