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الرياض.. "نادي الحي بثانوية جرير" ينظم فعاليات تنافسية للطلاب وأولياء الأمور

أقيمت في نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي التابع لمكتب تعليم الروضة، عدد من البرامج والفعاليات المتنوعة، وتنمية روح التنافس، من منطلق حرص الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على شغل أوقات الشباب بما ينفعهم.

وأوضح قائد النادي عبدالعزيز بن موسى القحطاني، أن الفعاليات والبرامج والأنشطة شملت الطلاب وأولياء الأمور، وتنوعت بين الترفيه، واللياقة، وممارسة رياضة المشي، وسباق الدراجات، وإقامة بطولتين لكرة القدم للشباب والناشئين، هدفت إلى استثمار الوقت والصحة بما يعود على المشاركين بالنفع، وزيادة الثقة بالنفس وتخفيف الضغوط والتوتر.

وأشار القحطاني إلى أن نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي؛ أسهَمَ في نشر الوعي بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وترسيخ الوازع الديني لدى منسوبي النادي، وتعزيز الجانب الوطني، من خلال تنفيذ بطولة لكرة القدم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة منتخبات عدد من الثانويات والمتوسطات بجانب منتخب نادي جرير البجلي.

ونوّه بإقامة فعاليات تهتم بالتوعية بأضرار السمنة بمسمى "المشي عدو السمنة"، شملت فئات الناشئين والشباب وأولياء الأمور؛ لنشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة وتحسين أساليب الحياة ونمط السلوك الصحي ودعم خيارات ذلك، ومن خلال "مجتمع صحي وحيوي" أحد مضامين وأهداف رؤية المملكة 2030.

نادي الحي بثانوية جرير فعاليات تنافسية للطلاب الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الرياض.. "نادي الحي بثانوية جرير" ينظم فعاليات تنافسية للطلاب وأولياء الأمور
سبق

أقيمت في نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي التابع لمكتب تعليم الروضة، عدد من البرامج والفعاليات المتنوعة، وتنمية روح التنافس، من منطلق حرص الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على شغل أوقات الشباب بما ينفعهم.

وأوضح قائد النادي عبدالعزيز بن موسى القحطاني، أن الفعاليات والبرامج والأنشطة شملت الطلاب وأولياء الأمور، وتنوعت بين الترفيه، واللياقة، وممارسة رياضة المشي، وسباق الدراجات، وإقامة بطولتين لكرة القدم للشباب والناشئين، هدفت إلى استثمار الوقت والصحة بما يعود على المشاركين بالنفع، وزيادة الثقة بالنفس وتخفيف الضغوط والتوتر.

وأشار القحطاني إلى أن نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي؛ أسهَمَ في نشر الوعي بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وترسيخ الوازع الديني لدى منسوبي النادي، وتعزيز الجانب الوطني، من خلال تنفيذ بطولة لكرة القدم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة منتخبات عدد من الثانويات والمتوسطات بجانب منتخب نادي جرير البجلي.

ونوّه بإقامة فعاليات تهتم بالتوعية بأضرار السمنة بمسمى "المشي عدو السمنة"، شملت فئات الناشئين والشباب وأولياء الأمور؛ لنشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة وتحسين أساليب الحياة ونمط السلوك الصحي ودعم خيارات ذلك، ومن خلال "مجتمع صحي وحيوي" أحد مضامين وأهداف رؤية المملكة 2030.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:17 PM

الرياض.. "نادي الحي بثانوية جرير" ينظم فعاليات تنافسية للطلاب وأولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقيمت في نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي التابع لمكتب تعليم الروضة، عدد من البرامج والفعاليات المتنوعة، وتنمية روح التنافس، من منطلق حرص الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على شغل أوقات الشباب بما ينفعهم.

وأوضح قائد النادي عبدالعزيز بن موسى القحطاني، أن الفعاليات والبرامج والأنشطة شملت الطلاب وأولياء الأمور، وتنوعت بين الترفيه، واللياقة، وممارسة رياضة المشي، وسباق الدراجات، وإقامة بطولتين لكرة القدم للشباب والناشئين، هدفت إلى استثمار الوقت والصحة بما يعود على المشاركين بالنفع، وزيادة الثقة بالنفس وتخفيف الضغوط والتوتر.

وأشار القحطاني إلى أن نادي الحي في ثانوية مجمع جرير البجلي؛ أسهَمَ في نشر الوعي بأضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، وترسيخ الوازع الديني لدى منسوبي النادي، وتعزيز الجانب الوطني، من خلال تنفيذ بطولة لكرة القدم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة منتخبات عدد من الثانويات والمتوسطات بجانب منتخب نادي جرير البجلي.

ونوّه بإقامة فعاليات تهتم بالتوعية بأضرار السمنة بمسمى "المشي عدو السمنة"، شملت فئات الناشئين والشباب وأولياء الأمور؛ لنشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة وتحسين أساليب الحياة ونمط السلوك الصحي ودعم خيارات ذلك، ومن خلال "مجتمع صحي وحيوي" أحد مضامين وأهداف رؤية المملكة 2030.

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