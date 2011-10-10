النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى جامعة المؤسس تختتم دورة أساسيات لغة الإشارة

استفاد منها 53 موظفاً من أقسام مختلفة

اختتمت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، الخميس، دورة تدريبية عن أساسيات لغة الإشارة، استفاد منها 53 من موظفيها بأقسام مختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية (بنين)، إدارة التربية الخاصة، بإشراف قسم الخدمة الاجتماعية الطبية.

هدفت الدورة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية والاهتمام بتقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، فئة العوق السمعي "الصم" من خدمات المستشفى الجامعي على أكمل وجه.

واستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، واشتملت على محاور عدة، منها "أبجديات لغة الإشارة، الإشارات الصحية، الأفعال، الصفات والحالات، وحدات القياس، الإشارات التعبيرية".

وكرم مدير المستشفى الجامعي، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، المدربين من إدارة التربية الخاصة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون، والذي يخدم فئة الصم بصورة كبيرة.

من جانبه أعرب المشرف على الدورة من قبل إدارة التربية الخاصة، يوسف الشمراني عن شكره وتقديره لمدير المستشفى الجامعي، على إتاحته الفرصة لتقديم هذه الدورة داخل المستشفى.

كما أعرب عن شكره لرئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية، عبد العزيز بن مطر الأنصاري، وللموظفين الحاضرين للدورة، على حسن تفاعلهم طيلة أيام الدورة.

جامعة المؤسس مستشفى جامعة الملك عبد العزيز جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى جامعة المؤسس تختتم دورة أساسيات لغة الإشارة
سبق

اختتمت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، الخميس، دورة تدريبية عن أساسيات لغة الإشارة، استفاد منها 53 من موظفيها بأقسام مختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية (بنين)، إدارة التربية الخاصة، بإشراف قسم الخدمة الاجتماعية الطبية.

هدفت الدورة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية والاهتمام بتقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، فئة العوق السمعي "الصم" من خدمات المستشفى الجامعي على أكمل وجه.

واستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، واشتملت على محاور عدة، منها "أبجديات لغة الإشارة، الإشارات الصحية، الأفعال، الصفات والحالات، وحدات القياس، الإشارات التعبيرية".

وكرم مدير المستشفى الجامعي، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، المدربين من إدارة التربية الخاصة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون، والذي يخدم فئة الصم بصورة كبيرة.

من جانبه أعرب المشرف على الدورة من قبل إدارة التربية الخاصة، يوسف الشمراني عن شكره وتقديره لمدير المستشفى الجامعي، على إتاحته الفرصة لتقديم هذه الدورة داخل المستشفى.

كما أعرب عن شكره لرئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية، عبد العزيز بن مطر الأنصاري، وللموظفين الحاضرين للدورة، على حسن تفاعلهم طيلة أيام الدورة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:23 PM

مستشفى جامعة المؤسس تختتم دورة أساسيات لغة الإشارة

استفاد منها 53 موظفاً من أقسام مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
84

اختتمت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، الخميس، دورة تدريبية عن أساسيات لغة الإشارة، استفاد منها 53 من موظفيها بأقسام مختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية (بنين)، إدارة التربية الخاصة، بإشراف قسم الخدمة الاجتماعية الطبية.

هدفت الدورة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية والاهتمام بتقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، فئة العوق السمعي "الصم" من خدمات المستشفى الجامعي على أكمل وجه.

واستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، واشتملت على محاور عدة، منها "أبجديات لغة الإشارة، الإشارات الصحية، الأفعال، الصفات والحالات، وحدات القياس، الإشارات التعبيرية".

وكرم مدير المستشفى الجامعي، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، المدربين من إدارة التربية الخاصة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون، والذي يخدم فئة الصم بصورة كبيرة.

من جانبه أعرب المشرف على الدورة من قبل إدارة التربية الخاصة، يوسف الشمراني عن شكره وتقديره لمدير المستشفى الجامعي، على إتاحته الفرصة لتقديم هذه الدورة داخل المستشفى.

كما أعرب عن شكره لرئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية، عبد العزيز بن مطر الأنصاري، وللموظفين الحاضرين للدورة، على حسن تفاعلهم طيلة أيام الدورة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,898
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,653
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,765
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,448

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة