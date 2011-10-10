مستشفى جامعة المؤسس تختتم دورة أساسيات لغة الإشارة

استفاد منها 53 موظفاً من أقسام مختلفة

اختتمت مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، الخميس، دورة تدريبية عن أساسيات لغة الإشارة، استفاد منها 53 من موظفيها بأقسام مختلفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للشؤون التعليمية (بنين)، إدارة التربية الخاصة، بإشراف قسم الخدمة الاجتماعية الطبية.

هدفت الدورة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية والاهتمام بتقديم الخدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، فئة العوق السمعي "الصم" من خدمات المستشفى الجامعي على أكمل وجه.

واستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، واشتملت على محاور عدة، منها "أبجديات لغة الإشارة، الإشارات الصحية، الأفعال، الصفات والحالات، وحدات القياس، الإشارات التعبيرية".

وكرم مدير المستشفى الجامعي، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، المدربين من إدارة التربية الخاصة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون، والذي يخدم فئة الصم بصورة كبيرة.

من جانبه أعرب المشرف على الدورة من قبل إدارة التربية الخاصة، يوسف الشمراني عن شكره وتقديره لمدير المستشفى الجامعي، على إتاحته الفرصة لتقديم هذه الدورة داخل المستشفى.

كما أعرب عن شكره لرئيس قسم الخدمة الاجتماعية الطبية، عبد العزيز بن مطر الأنصاري، وللموظفين الحاضرين للدورة، على حسن تفاعلهم طيلة أيام الدورة.