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تونس ترافق الإمارات لدور ربع نهائي كأس العرب2021

موريتانيا تضرب سوريا بثنائية والمنتخبان يودعان

تأهل المنتخب التونسي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021 ، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

بتلك النتيجة رافق تونس شقيقه الإماراتي إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية حرمت موريتانيا نظيرتها سوريا من التأهل، بعد أن أسقطتها في الوقت القاتل.

تقدمت موريتانيا بهدف السبق عند الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد، قبل أن يعادل محمود البحر النتيجة لسوريا عند الدقيقة 52 ، لكن الموريتاني الطنجي حمية، قضى على آمال السوريين بهدف ثانٍ قاتل وتحديدًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+ 90 ليودع المنتخبان البطولة من دور المجموعات.

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تونس ترافق الإمارات لدور ربع نهائي كأس العرب2021
سبق

تأهل المنتخب التونسي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021 ، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

بتلك النتيجة رافق تونس شقيقه الإماراتي إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية حرمت موريتانيا نظيرتها سوريا من التأهل، بعد أن أسقطتها في الوقت القاتل.

تقدمت موريتانيا بهدف السبق عند الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد، قبل أن يعادل محمود البحر النتيجة لسوريا عند الدقيقة 52 ، لكن الموريتاني الطنجي حمية، قضى على آمال السوريين بهدف ثانٍ قاتل وتحديدًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+ 90 ليودع المنتخبان البطولة من دور المجموعات.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:59 PM

تونس ترافق الإمارات لدور ربع نهائي كأس العرب2021

موريتانيا تضرب سوريا بثنائية والمنتخبان يودعان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل المنتخب التونسي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021 ، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب سيف الدين الجزيري عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

بتلك النتيجة رافق تونس شقيقه الإماراتي إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية حرمت موريتانيا نظيرتها سوريا من التأهل، بعد أن أسقطتها في الوقت القاتل.

تقدمت موريتانيا بهدف السبق عند الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد، قبل أن يعادل محمود البحر النتيجة لسوريا عند الدقيقة 52 ، لكن الموريتاني الطنجي حمية، قضى على آمال السوريين بهدف ثانٍ قاتل وتحديدًا عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+ 90 ليودع المنتخبان البطولة من دور المجموعات.

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