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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين بجدة

باكستاني الجنسية قُبِض عليه عند قيامه بجريمته

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مسلم خان أرسلا خان -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر مَلَكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ مسلم خان أرسلا خان، اليوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين بجدة
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مسلم خان أرسلا خان -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر مَلَكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ مسلم خان أرسلا خان، اليوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:42 AM

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين بجدة

باكستاني الجنسية قُبِض عليه عند قيامه بجريمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مسلم خان أرسلا خان -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر مَلَكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ مسلم خان أرسلا خان، اليوم الاثنين الموافق 12/ 11/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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