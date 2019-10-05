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كيف توفر 40% من استهلاك كهرباء أجهزة التكييف؟ "الأخضر أوفر لك"

فيما أوصى "كفاءة" بسعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة.. نسبة باختلاف المستويات

أوصت الحملة التوعوية "#اختر-لونك" التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باختيار سعات التبريد المناسبة من أجهزة التكييف لحجم الغرفة، وجاءت هذه التوصية ضمن العديد من النصائح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الطاقة وخصوصاً في أجهزة التكييف.

وشملت النصائح التي تخص جهاز التكييف، تفضيل أن يكون مستوى "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأخضر، حيث يوفر ذلك حتى 40% من استهلاك الكهرباء.

وكان "كفاءة" قد أعلن تغيير الملصقات من النجوم إلى المستويات بألوان وأحرف هجائية، بهدف توحيد القراءة؛ حيث تختلف نسبة الاستهلاك باختلاف المستويات لذلك فـ"الأخضر أوفر لك".

#اختر-لونك المركز السعودي لكفاءة الطاقة بطاقة كفاءة الطاقة الكهرباء الأخضر أوفر لك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف توفر 40% من استهلاك كهرباء أجهزة التكييف؟ "الأخضر أوفر لك"
سبق

أوصت الحملة التوعوية "#اختر-لونك" التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باختيار سعات التبريد المناسبة من أجهزة التكييف لحجم الغرفة، وجاءت هذه التوصية ضمن العديد من النصائح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الطاقة وخصوصاً في أجهزة التكييف.

وشملت النصائح التي تخص جهاز التكييف، تفضيل أن يكون مستوى "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأخضر، حيث يوفر ذلك حتى 40% من استهلاك الكهرباء.

وكان "كفاءة" قد أعلن تغيير الملصقات من النجوم إلى المستويات بألوان وأحرف هجائية، بهدف توحيد القراءة؛ حيث تختلف نسبة الاستهلاك باختلاف المستويات لذلك فـ"الأخضر أوفر لك".

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:22 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:08 PM

كيف توفر 40% من استهلاك كهرباء أجهزة التكييف؟ "الأخضر أوفر لك"

فيما أوصى "كفاءة" بسعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة.. نسبة باختلاف المستويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,606

أوصت الحملة التوعوية "#اختر-لونك" التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باختيار سعات التبريد المناسبة من أجهزة التكييف لحجم الغرفة، وجاءت هذه التوصية ضمن العديد من النصائح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على الطاقة وخصوصاً في أجهزة التكييف.

وشملت النصائح التي تخص جهاز التكييف، تفضيل أن يكون مستوى "بطاقة كفاءة الطاقة" على الأخضر، حيث يوفر ذلك حتى 40% من استهلاك الكهرباء.

وكان "كفاءة" قد أعلن تغيير الملصقات من النجوم إلى المستويات بألوان وأحرف هجائية، بهدف توحيد القراءة؛ حيث تختلف نسبة الاستهلاك باختلاف المستويات لذلك فـ"الأخضر أوفر لك".

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