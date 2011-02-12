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مركز التحكيم الرياضي ينفي رفع عقوبة جماهير الاتحاد لحضور مباراة النصر

نفى مركز التحكيم الرياضي السعودي الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير الاتحاد لمباراة الفريق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة اليوم الجمعة.

وأكد مركز التحكيم الرياضي عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق المفروضة ضد نادي الاتحاد لكون المنازعة ما زالت منظورة لديه.

وقال المركز في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي بأنه ورد إليه طلب تحكيم وقيد لديه مرفوع من نادي الاتحاد ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف البيان: يفيد المركز بأن المنازعة ما زالت منظورة لديه وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقًا لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتابع البيان: ويؤكد المركز عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم.

الاتحاد النصر مركز التحكيم الرياضي السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مركز التحكيم الرياضي ينفي رفع عقوبة جماهير الاتحاد لحضور مباراة النصر
سبق

نفى مركز التحكيم الرياضي السعودي الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير الاتحاد لمباراة الفريق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة اليوم الجمعة.

وأكد مركز التحكيم الرياضي عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق المفروضة ضد نادي الاتحاد لكون المنازعة ما زالت منظورة لديه.

وقال المركز في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي بأنه ورد إليه طلب تحكيم وقيد لديه مرفوع من نادي الاتحاد ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف البيان: يفيد المركز بأن المنازعة ما زالت منظورة لديه وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقًا لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتابع البيان: ويؤكد المركز عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
05:29 PM

مركز التحكيم الرياضي ينفي رفع عقوبة جماهير الاتحاد لحضور مباراة النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مركز التحكيم الرياضي السعودي الأخبار الإعلامية التي تحدثت عن رفع عقوبة منع حضور جماهير الاتحاد لمباراة الفريق أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة اليوم الجمعة.

وأكد مركز التحكيم الرياضي عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق المفروضة ضد نادي الاتحاد لكون المنازعة ما زالت منظورة لديه.

وقال المركز في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوضح مركز التحكيم الرياضي السعودي بأنه ورد إليه طلب تحكيم وقيد لديه مرفوع من نادي الاتحاد ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك على قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأضاف البيان: يفيد المركز بأن المنازعة ما زالت منظورة لديه وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقًا لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتابع البيان: ويؤكد المركز عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم.

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