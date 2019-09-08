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"حقوق الإنسان" لـ"سبق": نتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة فندق صبيا

البهكلي: يجب توفير بيئة العمل التي تحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة، تعمل في أحد الفنادق بصبيا في منطقة جازان؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي أثارت ردود أفعال غاضبة.

وقال أحمد بن يحيى البهكلي، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان، لـ"سبق": يؤسفنا ما حدث. وقد رصدنا الموضوع، وبدأنا في متابعته مع الجهات المعنية.

موضحًا أنه لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مع التدريب الجيد؛ فبهما تتحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال على حد سواء.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق قبل أن تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة، وتحيل القضية للنيابة.

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"حقوق الإنسان" لـ"سبق": نتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة فندق صبيا
سبق

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة، تعمل في أحد الفنادق بصبيا في منطقة جازان؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي أثارت ردود أفعال غاضبة.

وقال أحمد بن يحيى البهكلي، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان، لـ"سبق": يؤسفنا ما حدث. وقد رصدنا الموضوع، وبدأنا في متابعته مع الجهات المعنية.

موضحًا أنه لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مع التدريب الجيد؛ فبهما تتحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال على حد سواء.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق قبل أن تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة، وتحيل القضية للنيابة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
12:35 AM

"حقوق الإنسان" لـ"سبق": نتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة فندق صبيا

البهكلي: يجب توفير بيئة العمل التي تحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال

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قاسم الخبراني - جازان
24
10,948

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام قضية الاعتداء على موظفة، تعمل في أحد الفنادق بصبيا في منطقة جازان؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي أثارت ردود أفعال غاضبة.

وقال أحمد بن يحيى البهكلي، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان، لـ"سبق": يؤسفنا ما حدث. وقد رصدنا الموضوع، وبدأنا في متابعته مع الجهات المعنية.

موضحًا أنه لا بد من توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مع التدريب الجيد؛ فبهما تتحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال على حد سواء.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق قبل أن تقوم الجهات المعنية بفتح تحقيق في الواقعة، وتحيل القضية للنيابة.

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