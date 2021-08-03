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هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتعرف

معلق: كيف حصلت هذه المرأة على رخصة قيادة؟!

إذا كنت تعتبر نفسك سائقًا فاشلًا في ركن سيارتك في المواقف الموازية؛ فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف إن كنت على صواب أم على خطأ.

يظهر مقطع فيديو محاولة سائقة، ركن سيارتها في موقف موازٍ واسع بلندن؛ حيث استغرق منها الأمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة التي كانت تقودها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو: إن السائقة كانت تحاول ركن سيارتها التويوتا من طراز "أيغو"، والتي يبلغ طولها 3.5 أمتار، في الموقف الذي يصل طوله لـ6.6 أمتار.

وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاولات عديدة لركن سيارتها في الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.

وبعد مرور أكثر من 7 دقائق، وتفاديها الاصطدام بالسيارتين الواقفتين في المكان؛ تَمكّنت السائقة من إيقاف مركبتها في المكان الصحيح.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، حَظِيَ الفيديو بمشاهدات كثيرة وتعليقات ساخرة؛ حيث قال أحدهم: "كيف حصلت على رخصة قيادة!. الأمر ليس سهلًا في إنجلترا"؛ في حين علّق آخر: "المهم أنها نجحت في النهاية ولم تستسلم".

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هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتعرف
سبق

إذا كنت تعتبر نفسك سائقًا فاشلًا في ركن سيارتك في المواقف الموازية؛ فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف إن كنت على صواب أم على خطأ.

يظهر مقطع فيديو محاولة سائقة، ركن سيارتها في موقف موازٍ واسع بلندن؛ حيث استغرق منها الأمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة التي كانت تقودها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو: إن السائقة كانت تحاول ركن سيارتها التويوتا من طراز "أيغو"، والتي يبلغ طولها 3.5 أمتار، في الموقف الذي يصل طوله لـ6.6 أمتار.

وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاولات عديدة لركن سيارتها في الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.

وبعد مرور أكثر من 7 دقائق، وتفاديها الاصطدام بالسيارتين الواقفتين في المكان؛ تَمكّنت السائقة من إيقاف مركبتها في المكان الصحيح.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، حَظِيَ الفيديو بمشاهدات كثيرة وتعليقات ساخرة؛ حيث قال أحدهم: "كيف حصلت على رخصة قيادة!. الأمر ليس سهلًا في إنجلترا"؛ في حين علّق آخر: "المهم أنها نجحت في النهاية ولم تستسلم".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
09:24 AM

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتعرف

معلق: كيف حصلت هذه المرأة على رخصة قيادة؟!

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,963

إذا كنت تعتبر نفسك سائقًا فاشلًا في ركن سيارتك في المواقف الموازية؛ فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف إن كنت على صواب أم على خطأ.

يظهر مقطع فيديو محاولة سائقة، ركن سيارتها في موقف موازٍ واسع بلندن؛ حيث استغرق منها الأمر 7 دقائق و25 ثانية، رغم صغر حجم المركبة التي كانت تقودها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو: إن السائقة كانت تحاول ركن سيارتها التويوتا من طراز "أيغو"، والتي يبلغ طولها 3.5 أمتار، في الموقف الذي يصل طوله لـ6.6 أمتار.

وظهرت سائقة السيارة وهي تقوم بمحاولات عديدة لركن سيارتها في الموقف الواسع، دون أن تنجح في ذلك.

وبعد مرور أكثر من 7 دقائق، وتفاديها الاصطدام بالسيارتين الواقفتين في المكان؛ تَمكّنت السائقة من إيقاف مركبتها في المكان الصحيح.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، حَظِيَ الفيديو بمشاهدات كثيرة وتعليقات ساخرة؛ حيث قال أحدهم: "كيف حصلت على رخصة قيادة!. الأمر ليس سهلًا في إنجلترا"؛ في حين علّق آخر: "المهم أنها نجحت في النهاية ولم تستسلم".

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